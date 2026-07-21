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21 Июля 2026, 18:45
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Прокуратура Венгрии изъяла серверы из офиса партии Орбана

Прокуратура Венгрии без предварительного уведомления прибыла в центр размещения серверов правящей партии «Фидес» и приступила к изъятию всей коммуникационной системы и баз данных организации.

Прокуратура Венгрии изъяла серверы из офиса партии Орбана.
Прокуратура Венгрии изъяла серверы из офиса партии Орбана.

Глава департамента коммуникаций «Фидес» Берталан Хаваши назвал произошедшее «эскалацией авторитаризма». По его словам, оппозиционная партия «Тиса» таким образом пытается добиться юридической изоляции «Фидес», пишет hvg.hu

Ситуацию прокомментировал лидер «Тисы», премьер-министр Венгрии Мадьяр Петер. Он подтвердил факт следственных действий и сообщил, что его сторона также ждет официальных разъяснений от прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что расследование ведет прокуратура медье Бач-Кишкун по делу о нецелевом использовании 17 млрд форинтов из культурного фонда.

Источник
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