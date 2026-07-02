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dw.com logodw
2 Июля 2026, 16:44
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Прокуратура ФРГ: Приказ подорвать "Северные потоки" отдала Украина

За диверсией 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", соединяющих Россию с Европой, стояли государственные органы Украины, говорится в заявлении германской прокуратуры, содержащем подробности обвинения.

Прокуратура ФРГ: Приказ подорвать &#34;Северные потоки&#34; отдала Украина.
Прокуратура ФРГ: Приказ подорвать "Северные потоки" отдала Украина.

По этим данным, гражданин Украины Сергей К. и шестеро его сообщников действовали по приказу из Киева, сообщает dw.com

На момент совершения диверсии Сергей К. был "офицером украинской армии", его сообщники - "военнослужащими", а уничтожить СП-1 и СП-2 было приказано с целью "полностью остановить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий", также сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что главный подозреваемый по этому делу Сергей К. отвергает обвинения. Он был задержан летом 2025 года в Италии, позже экстрадирован в Германию и сейчас находится в камере предварительного заключения в Гамбурге. 1 июля Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

Источник
dw.com logodw
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