Санду об ударе по Киево-Печерской лавре: Для Кремля нет ничего святого.

«Кровавый режим Кремля в очередной раз доказал, что для него нет ничего святого. Те, кто называют себя защитниками христианских ценностей, нанесли удар по одному из важнейших символов православия, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — Киево-Печерской лавре», — заявила Санду, цитирует rupor.md

Санду заявила, что Молдова осуждает удары по гражданским лицам и религиозным сооружениям и остается рядом с Украиной.

«Перед лицом этих подлых атак мы должны сохранять солидарность с украинским народом. Республика Молдова решительно осуждает атаки против мирных жителей и мест поклонения и остается рядом с Украиной в ее борьбе за свободу, мир и право самостоятельно решать свое будущее», — отметила президент.