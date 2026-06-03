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3 Июня 2026, 12:29
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Рубио: Риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем два года назад

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы урегулирования российско-украинского конфликта остаются мрачными, поскольку Москва и Киев отказываются идти на компромисс.

Рубио: Риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем два года назад.
Рубио: Риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем два года назад.

Он указал, что риск эскалации конфликта сейчас выше, чем два года назад, пишет thehindu.com

«На данный момент перспективы выглядят не очень радужными, и ни одна из сторон не готова пойти на необходимые уступки для достижения соглашения»,— сказал Рубио на слушаниях в Конгрессе. По его словам, попытаться положить конец конфликту важно, так как «военного решения нет».

Как добавил госсекретарь, поддержка Украины со стороны США остается «непоколебимой», несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Он также сказал, что поддержание диалога с Москвой остается необходимым условием «зрелой дипломатии» вне зависимости от политических разногласий.

В конце мая Марко Рубио говорил, что затягивание российско-украинского конфликта повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. Он обращал внимание, что переговоры России и Украины при посредничестве США поставлены на паузу.

Источник
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