Рубио: Риск эскалации между Россией и Украиной выше, чем два года назад.

Он указал, что риск эскалации конфликта сейчас выше, чем два года назад, пишет thehindu.com

«На данный момент перспективы выглядят не очень радужными, и ни одна из сторон не готова пойти на необходимые уступки для достижения соглашения»,— сказал Рубио на слушаниях в Конгрессе. По его словам, попытаться положить конец конфликту важно, так как «военного решения нет».

Как добавил госсекретарь, поддержка Украины со стороны США остается «непоколебимой», несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Он также сказал, что поддержание диалога с Москвой остается необходимым условием «зрелой дипломатии» вне зависимости от политических разногласий.

В конце мая Марко Рубио говорил, что затягивание российско-украинского конфликта повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. Он обращал внимание, что переговоры России и Украины при посредничестве США поставлены на паузу.