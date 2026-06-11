Игорь Гросу призывает местные власти к срочным мерам против наводнений.

В связи метеорологическими предупреждениями и ущербом из-за осадков в последний период спикер призвал примаров и председателей районов мобилизовать имеющиеся ресурсы для очистки и расчистки водоотводных каналов, передает moldpres.md

«Обращаюсь ко всем примарам и председателям районов. Вы видели прогноз на эти выходные. Необходимо срочно расчистить все каналы, которые находятся на территории наших населенных пунктов. У вас есть ресурсы, вы можете мобилизовать технику, в том числе при поддержке экономических агентов. Мы должны сделать это сейчас, чтобы потом не платить более высокую цену», — заявил Игорь Гросу.

По его мнению, многие проблемы, возникающие после ливневых дождей, можно было бы предотвратить за счет надлежащего обслуживания дренажной инфраструктуры и каналов отвода воды.

«Неправильно каждый раз ждать, что Министерство окружающей среды или другие центральные учреждения приедут и решат эти проблемы. Каналы находятся на территории местных властей и должны постоянно обслуживаться», — заявил председатель парламента.

Гросу напомнил, что в последние годы государство выделило средства на работы по расчистке в ряде населенных пунктов, часто страдающих от наводнений, в том числе в зоне Ботны, где работы должны быть продолжены. Он также упомянул о вмешательствах в Рэдень, где власти предприняли действия и после недавних осадков.

Спикер потребовал оперативно оценить ущерб, нанесенный непогодой, и передать данные в местные и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Нужно действовать и проводить необходимые оценки. Ущерб необходимо сначала представить местным комиссиям, затем районным и ответственным учреждениям», — сказал Гросу.

По его словам, сильные дожди затронули и инфраструктурные проекты, финансируемые в рамках правительственных программ местного развития, некоторые из которых уже нуждаются в восстановительных работах.

«Очень многие инфраструктурные проекты, поддержанные государственными программами, пострадали в населенных пунктах, затронутых наводнениями. Сейчас нам придется вмешаться, чтобы их восстановить», — отметил чиновник.

Игорь Гросу настаивал на необходимости профилактических мер и предупредил, что блокирование русел водотоков или самовольное устройство преград может усилить последствия обильных осадков.

«Нужно предвидеть и предотвращать. Там, где есть каналы и водостоки, их нельзя блокировать. Важно соблюдать правила и избегать вмешательств, которые могут усилить риск наводнений», — подытожил спикер.

Ливневые дожди 6 и 7 июня нанесли значительный ущерб в нескольких районах страны, больше всего пострадали населенные пункты Пухой, Цыпала, Гангура и Кэрбуна в Яловенском районе.

Кроме того, в Страшенском районе пострадали населенные пункты Войнова, Кириянка, Онешть, Рассвет, Греблешть и г. Страшены, где были зафиксированы затопленные домохозяйства и заблокированные дороги. Наибольшее количество вмешательств спасателей было зарегистрировано также в селе Грибова Дрокиевского района, где вода затопила жилые дома, подвалы и хозяйственные постройки. Всего Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям зарегистрировал 65 запросов на вмешательство в десяти районах страны.