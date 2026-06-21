Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене.

Род Стюарт был вынужден воспользоваться кислородным баллоном во время выступления на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Певец признался, что чуть не потерял сознание, пишет focus.ua

Во время концерта в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 июня 81-летняя рок-легенда двигалась не так бодро, как обычно. Об этом сообщает портал Page Six.

В рамках американского турне "One Last Time" Стюарт, выступая в амфитеатре Вест-Вэлли-Сити, расположенном на высоте 1300 метров над уровнем моря, опирался на инструменты и ограждения на сцене.

В какой-то момент обслуживающий персонал принес кислородный баллон, и Стюарт сделал несколько глубоких вдохов, сообщает портал TMZ.

"Шоу должно продолжаться. Я чуть не потерял сознание. Вы не против, если я сяду на это?" — спросил он у зрителей на концерте.

В конце концов британская звезда завершила выступление, сидя на стуле.

Певец ранее сообщил, что ему поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей", вызвавшая ларингит. Из-за болезни артист отменил несколько концертов, но"засветился" на матче чемпионата мира в Бостоне между сборными Шотландии и Гаити.