theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus.ua logofocus
21 Июня 2026, 21:45
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене

Род Стюарт был вынужден воспользоваться кислородным баллоном во время выступления на концертной площадке, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене.
Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене.

Певец признался, что чуть не потерял сознание, пишет focus.ua

Во время концерта в Utah First Credit Union Amphitheatre 19 июня 81-летняя рок-легенда двигалась не так бодро, как обычно. Об этом сообщает портал Page Six.

В рамках американского турне "One Last Time" Стюарт, выступая в амфитеатре Вест-Вэлли-Сити, расположенном на высоте 1300 метров над уровнем моря, опирался на инструменты и ограждения на сцене.

В какой-то момент обслуживающий персонал принес кислородный баллон, и Стюарт сделал несколько глубоких вдохов, сообщает портал TMZ.

"Шоу должно продолжаться. Я чуть не потерял сознание. Вы не против, если я сяду на это?" — спросил он у зрителей на концерте.

В конце концов британская звезда завершила выступление, сидя на стуле.

Певец ранее сообщил, что ему поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей", вызвавшая ларингит. Из-за болезни артист отменил несколько концертов, но"засветился" на матче чемпионата мира в Бостоне между сборными Шотландии и Гаити.

Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене

Пришлось прервать концерт: Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене

Источник
focus.ua logofocus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте