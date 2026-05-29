Готовивший теракт на концерте Свифт приговорен к 15 годам.

Земельный суд в австрийском городе Винер Нойштадт в четверг, 28 мая, приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего гражданина Австрии, который готовил теракт на концерте американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене, пишет dw.com

Помимо попытки нападения на гостей концерта Свифт на венском стадионе "Эрнст Хаппель", Беран А. был признан виновным в создании террористической ячейки "Исламского государства" (ИГ) и заговоре с целью убийства. В ходе процесса он рассказал, как получал инструкции от боевиков ИГ, к которой присоединился в 2023 году, и описал свои безуспешные попытки собрать взрывное устройство.

Выступления Тейлор Свифт в Вене должны были пройти с 8 по 10 августа 2024 года в рамках ее европейского турне под названием The Eras Tour. На них ожидалось более 170 тысяч зрителей. После того как австрийские власти при содействии американских спецслужб раскрыли план теракта, шоу были отменены. Берана А. задержали за день до предполагаемого нападения.

Второй подсудимый получил 12 лет тюрьмы за подготовку терактов за рубежом

Вместе с Бераном А. на скамье подсудимых находился 21-летний Арда К., которого приговорили к 12 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, оба вместе с третьим сообщником - Хасаном Э., находящимся под стражей в Саудовской Аравии, - в конце 2023 года планировали одновременные атаки в Мекке, Стамбуле и Дубае от имени ИГ. Согласно обвинению, 11 марта 2024 года они собирались одновременно нападать на полицейских и сотрудников служб безопасности.

Беран А. заявил в суде, что отправился в Дубай и купил два ножа с целью нападения, но в решающий момент его охватила паника, и он отказался от своего плана. Когда Беран А. и Арда К. вернулись из Дубая и Стамбула, так и не совершив нападений, Хасан Э. ударил ножом охранника мечети Аль-Харам в Мекке в шею и ранил еще четырех человек, прежде чем был обезврежен и арестован.