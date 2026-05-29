theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
29 Мая 2026, 08:42
1 232
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Готовивший теракт на концерте Свифт приговорен к 15 годам

Гражданин Австрии Беран А. признан виновным в подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене и в создании террористической ячейки "Исламского государства".

Готовивший теракт на концерте Свифт приговорен к 15 годам.
Готовивший теракт на концерте Свифт приговорен к 15 годам.

Земельный суд в австрийском городе Винер Нойштадт в четверг, 28 мая, приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего гражданина Австрии, который готовил теракт на концерте американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене, пишет dw.com

Помимо попытки нападения на гостей концерта Свифт на венском стадионе "Эрнст Хаппель", Беран А. был признан виновным в создании террористической ячейки "Исламского государства" (ИГ) и заговоре с целью убийства. В ходе процесса он рассказал, как получал инструкции от боевиков ИГ, к которой присоединился в 2023 году, и описал свои безуспешные попытки собрать взрывное устройство.

Выступления Тейлор Свифт в Вене должны были пройти с 8 по 10 августа 2024 года в рамках ее европейского турне под названием The Eras Tour. На них ожидалось более 170 тысяч зрителей. После того как австрийские власти при содействии американских спецслужб раскрыли план теракта, шоу были отменены. Берана А. задержали за день до предполагаемого нападения.

Второй подсудимый получил 12 лет тюрьмы за подготовку терактов за рубежом

Вместе с Бераном А. на скамье подсудимых находился 21-летний Арда К., которого приговорили к 12 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, оба вместе с третьим сообщником - Хасаном Э., находящимся под стражей в Саудовской Аравии, - в конце 2023 года планировали одновременные атаки в Мекке, Стамбуле и Дубае от имени ИГ. Согласно обвинению, 11 марта 2024 года они собирались одновременно нападать на полицейских и сотрудников служб безопасности.

Беран А. заявил в суде, что отправился в Дубай и купил два ножа с целью нападения, но в решающий момент его охватила паника, и он отказался от своего плана. Когда Беран А. и Арда К. вернулись из Дубая и Стамбула, так и не совершив нападений, Хасан Э. ударил ножом охранника мечети Аль-Харам в Мекке в шею и ранил еще четырех человек, прежде чем был обезврежен и арестован.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте