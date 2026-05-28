Карп: Усатый пытается создать впечатление, что госучреждения непрофессиональны.

По словам Лилиана Карпа, Усатый пытается создать впечатление, что ответственные учреждения непрофессиональны, сообщает stiri.md

«Учреждения прекрасно знают, кто этот псевдоартист», — заявил депутат от PAS.

На вопрос, почему Служба информации и безопасности не отреагировала на вымышленного артиста, Карп объяснил, что это не настоящий исполнитель.

«Потому что это не настоящий артист, который разжигает войну», — уточнил он.

Скандал разразился после того, как Ренато Усатый заявил, что намеренно включил имя несуществующего диджея в список артистов для Фестиваля выпускников 2026 года, чтобы проверить, как Министерство культуры и СИБ рассматривают заявки на иностранных артистов.

«Такого диджея в мире нет, я также дал ему крутое имя, чтобы посмотреть, как работают СИБ и Министерство культуры», — сказал Ренато Усатый.

Лидер "Нашей партии" заявил, что вымышленное имя было одобрено властями, и назвал ситуацию свидетельством неэффективности работы государственных учреждений.

С другой стороны, Лилиан Карп заявил, что Усатый пытается подорвать имидж ответственных учреждений.

«Мы прекрасно знаем, кто этот псевдоартист. Спросите господина Усатого, он любит петь караоке», — прокомментировала депутат от PAS.