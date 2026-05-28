28 Мая 2026, 15:21
Карп: Усатый пытается создать впечатление, что госучреждения непрофессиональны

Лилиан Карп отреагировал на заявления лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, который утверждал, что намеренно включил в список гостей фестиваля выпускников 2026 года несуществующего диджея, чтобы проверить реакцию учреждений.

По словам Лилиана Карпа, Усатый пытается создать впечатление, что ответственные учреждения непрофессиональны, сообщает stiri.md

«Учреждения прекрасно знают, кто этот псевдоартист», — заявил депутат от PAS.

На вопрос, почему Служба информации и безопасности не отреагировала на вымышленного артиста, Карп объяснил, что это не настоящий исполнитель.

«Потому что это не настоящий артист, который разжигает войну», — уточнил он.

Скандал разразился после того, как Ренато Усатый заявил, что намеренно включил имя несуществующего диджея в список артистов для Фестиваля выпускников 2026 года, чтобы проверить, как Министерство культуры и СИБ  рассматривают заявки на иностранных артистов.

«Такого диджея в мире нет, я также дал ему крутое имя, чтобы посмотреть, как работают СИБ и Министерство культуры», — сказал Ренато Усатый.

Лидер "Нашей партии" заявил, что вымышленное имя было одобрено властями, и назвал ситуацию свидетельством неэффективности работы государственных учреждений.

С другой стороны, Лилиан Карп заявил, что Усатый пытается подорвать имидж ответственных учреждений.

«Мы прекрасно знаем, кто этот псевдоартист. Спросите господина Усатого, он любит петь караоке», — прокомментировала депутат от PAS.

