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12 Июля 2026, 14:00
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Причиной смерти сенатора США Линдси Грэма мог быть сердечный приступ

К дому американского сенатора Линдси Грэма на Капитолийском холме в Вашингтоне ночью выезжали экстренные службы.

Причиной смерти сенатора США Линдси Грэма мог быть сердечный приступ.
Причиной смерти сенатора США Линдси Грэма мог быть сердечный приступ.

Об этом сообщил NBC со ссылкой на записи полицейского радиообмена.

По данным телеканала, вызов поступил из-за сообщений о сердечном приступе. На изученных NBC фотографиях видно, как медики выносят человека из дома на носилках и передают его бригаде скорой помощи. На месте также находились полицейские и пожарные машины.

Позднее в офисе сенатора сообщили о его смерти. Линдси Грэму был 71 год. Он представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года и с января 2025 года возглавлял бюджетный комитет верхней палаты Конгресса. Линдси Грэм был известен жесткой риторикой в адрес России, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран.

«Сенатор Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линди будет очень не хватать», — написал Трамп в Truth Social.

Источник
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