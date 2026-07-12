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12 Июля 2026, 09:21
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Скончался сенатор США Линдси Грэм

О смерти сообщает его офис. Сенатору был 71 год.

Скончался сенатор США Линдси Грэм.
Скончался сенатор США Линдси Грэм.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении в этот невероятно трудный период», — сказано в сообщении.

Медики прибыли по вызову об остановке сердца, вынесли Грэма на носилках и погрузили в скорую помощь. На месте были сотрудники полиции и пожарных. 

Другие подробности не приводятся. Всего за день до смерти Грэм находился в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел брифинг. Это был его десятый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного российского вторжения. 


Источник
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