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rtvi.com logortvi
2 Июля 2026, 23:27
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Bloomberg: Топливный кризис парализовал разбор завалов в Венесуэле

Нехватка дизельного топлива в Венесуэле парализовала работу тяжелой техники по разбору завалов в штате Ла-Гуайра, пострадавшем от разрушительного землетрясения.

Bloomberg: Топливный кризис парализовал разбор завалов в Венесуэле.
Bloomberg: Топливный кризис парализовал разбор завалов в Венесуэле.

Спустя неделю после землетрясения топливный кризис обнажил хронические проблемы энергетической инфраструктуры страны. Власти все больше полагаются на частные компании в обеспечении тяжелой техникой и техническими бригадами для проведения спасательных работ, передает rtvi.com со ссылкой на bloomberg.com

Государственная нефтяная компания PDVSA, по данным источников Bloomberg, лишь через три дня после катастрофы распорядилась увеличить производство дизеля на одном из НПЗ для снабжения спасательной техники. При этом распределение топлива крайне затруднено из-за поврежденных дорог и ограниченной сотовой связи в зоне бедствия.

Министр энергетики Паула Энао заявила в эфире государственного телевидения, что PDVSA уже отгрузила партию объемом 1,5 млн литров топлива. Однако, как отмечается в статье Bloomberg, нефтеперерабатывающая система Венесуэлы находится в упадке из-за многолетнего недофинансирования, плохого управления и аварий, что привело к хроническому дефициту топлива по всей стране.

Спасательные бригады не могут расчищать завалы в наиболее пострадавших районах, поскольку экскаваторы и краны остановились. Одна из местных жительниц, разыскивающая родственников под обломками ЖК Roca Park, сообщила, что техника не работает со вчерашнего дня. Еще один мужчина рассказал, что оборудование остановилось еще накануне днем.

Основатель аналитической компании Persistence Analytics Group Нил Оснато пояснил, что нехватка дизельного топлива является критическим ограничивающим фактором для всей системы спасательных работ. Он указал, что за один и тот же ресурс конкурируют генераторы, машины скорой помощи, водяные насосы, техника для разбора завалов, резервные средства связи и больницы.

Взрыв на нефтехимическом комплексе Хосе в конце прошлого года, по данным источников, еще больше нарушил производство дизеля, и вся цепочка поставок PDVSA на карибском побережье сейчас испытывает колоссальную нагрузку.

Источник
rtvi.com logortvi
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