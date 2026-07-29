Прибыль южнокорейской SK hynix выросла на 1242% на фоне спроса на ИИ.

Несмотря на рекордную прибыль во втором квартале на фоне спроса на ИИ, акции SK hynix резко упали: инвесторы сомневаются, что бум продолжится на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

Южнокорейская компания SK hynix сообщила в среду, что ее чистая прибыль за второй квартал выросла на 1242 % в годовом выражении благодаря стремительному росту спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта на ее передовые чипы памяти, пишет euronews.com

Несмотря на рекордные показатели, ее акции в Сеуле по итогам торгов подешевели на 9,6 %, так как выручка и операционная прибыль не дотянули до ожиданий рынка.

Компания является ключевым поставщиком чипов памяти с высокой пропускной способностью для американского технологического гиганта Nvidia и одной из опор экономики Южной Кореи, ориентированной на высокие технологии.

Мировая гонка по строительству дата-центров с инфраструктурой для ИИ позволила компании значительно вырасти, несмотря на опасения, что сектор может быть переоценен и находиться в состоянии пузыря.

По данным, обнародованным в среду, квартальная чистая прибыль достигла 93,9 трлн вон (56,9 млрд евро). Компания из Ичхона назвала это «лучшим квартальным результатом за всю историю».

«Мы осознаем опасения, что инвестиции в инфраструктуру для ИИ могут замедляться», – заявил директор по маркетингу подразделения микрочипов для ИИ Пак Чжун Док в ходе телефонной конференции с инвесторами и журналистами.

Он упомянул опасения по поводу того, что компании предпочитают арендовать мощности дата-центров вместо строительства собственных объектов, а также появление новых, более эффективных моделей ИИ, которым требуется меньшая нагрузка на память.

«Мы рассматриваем эти процессы не как свертывание инвестиций в ИИ, а как этап максимизации использования огромной инфраструктуры для ИИ, созданной к настоящему времени, и ускорения ее монетизации», – сказал он.

Операционная прибыль в апреле–июне подскочила на 557 % по сравнению с прошлым годом и составила 60,5 трлн вон (36,6 млрд евро).

Выручка достигла 79,3 трлн вон (48 млрд евро), а чистая прибыль была поддержана разовой прибылью от продажи части пакета SK hynix в японском производителе флеш-памяти Kioxia, который также выигрывает от бума ИИ.

SK hynix заявила, что в этом году намерена выполнить инвестиции в диапазоне около 40 трлн вон (24,2 млрд евро).

Рост компания объяснила расширением инвестиций в инфраструктуру для ИИ по мере того, как технология развивается в более сложные формы и требует большей емкости памяти с высокой пропускной способностью.

«По мере того как крупнейшие технологические компании наращивают инвестиции в инфраструктуру для ИИ, количество дополнительных запросов на поставки продолжает расти», – говорится в заявлении компании.

«Поскольку эти инвестиции поддерживаются выручкой от услуг на базе ИИ, ожидается, что устойчивый рост спроса на память сохранится».