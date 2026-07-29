theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
29 Июля 2026, 17:27
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Прибыль южнокорейской SK hynix выросла на 1242% на фоне спроса на ИИ

Несмотря на рекордную прибыль во втором квартале на фоне спроса на ИИ, акции SK hynix резко упали: инвесторы сомневаются, что бум продолжится на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

Прибыль южнокорейской SK hynix выросла на 1242% на фоне спроса на ИИ.
Прибыль южнокорейской SK hynix выросла на 1242% на фоне спроса на ИИ.

Южнокорейская компания SK hynix сообщила в среду, что ее чистая прибыль за второй квартал выросла на 1242 % в годовом выражении благодаря стремительному росту спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта на ее передовые чипы памяти, пишет euronews.com

Несмотря на рекордные показатели, ее акции в Сеуле по итогам торгов подешевели на 9,6 %, так как выручка и операционная прибыль не дотянули до ожиданий рынка.

Компания является ключевым поставщиком чипов памяти с высокой пропускной способностью для американского технологического гиганта Nvidia и одной из опор экономики Южной Кореи, ориентированной на высокие технологии.

Мировая гонка по строительству дата-центров с инфраструктурой для ИИ позволила компании значительно вырасти, несмотря на опасения, что сектор может быть переоценен и находиться в состоянии пузыря.

По данным, обнародованным в среду, квартальная чистая прибыль достигла 93,9 трлн вон (56,9 млрд евро). Компания из Ичхона назвала это «лучшим квартальным результатом за всю историю».

«Мы осознаем опасения, что инвестиции в инфраструктуру для ИИ могут замедляться», – заявил директор по маркетингу подразделения микрочипов для ИИ Пак Чжун Док в ходе телефонной конференции с инвесторами и журналистами.

Он упомянул опасения по поводу того, что компании предпочитают арендовать мощности дата-центров вместо строительства собственных объектов, а также появление новых, более эффективных моделей ИИ, которым требуется меньшая нагрузка на память.

«Мы рассматриваем эти процессы не как свертывание инвестиций в ИИ, а как этап максимизации использования огромной инфраструктуры для ИИ, созданной к настоящему времени, и ускорения ее монетизации», – сказал он.

Операционная прибыль в апреле–июне подскочила на 557 % по сравнению с прошлым годом и составила 60,5 трлн вон (36,6 млрд евро).

Выручка достигла 79,3 трлн вон (48 млрд евро), а чистая прибыль была поддержана разовой прибылью от продажи части пакета SK hynix в японском производителе флеш-памяти Kioxia, который также выигрывает от бума ИИ.

SK hynix заявила, что в этом году намерена выполнить инвестиции в диапазоне около 40 трлн вон (24,2 млрд евро).

Рост компания объяснила расширением инвестиций в инфраструктуру для ИИ по мере того, как технология развивается в более сложные формы и требует большей емкости памяти с высокой пропускной способностью.

«По мере того как крупнейшие технологические компании наращивают инвестиции в инфраструктуру для ИИ, количество дополнительных запросов на поставки продолжает расти», – говорится в заявлении компании.

«Поскольку эти инвестиции поддерживаются выручкой от услуг на базе ИИ, ожидается, что устойчивый рост спроса на память сохранится».

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте