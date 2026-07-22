Спрос на «кеш» в Молдове остается традиционно высоким.

В июне, как и в предыдущие месяцы 2026 года, объем снятия наличных средств гражданами и бизнесом превысил объем их обратного вклада в банковские хранилища.

Объем снятия наличных с текущих и депозитных счетов, банкоматов и банковских касс в июне 2026 года составил 16 506 млн леев, пишет logos-pres.md

По свежей информации Национального банка Молдовы (НБМ), только в июне объем снятия наличных вырос на 371 млн леев (+2,3%) по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает устойчиво высокий спрос населения и бизнеса на наличные средства.

НБМ также зафиксировал превышение выдач над поступлениями на 109 млн леев. Полный отчет о динамике кассовых операций отражает официальный сайт регулятора, ежемесячно фиксируя неубывающий спрос на наличные средства.

В отчетном месяце объем поступлений денежных средств составил 16 397 млн леев, увеличившись на 784 млн леев (+5%) по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Традиционно основным источником притока денежных средств в банки является выручка торговли от продажи потребительских товаров, которая в июне составила 9 876 млн леев (60,2% от общей суммы), что на 664 млн леев больше, чем в предыдущем году (+7,2%).