theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
22 Июля 2026, 07:45
10 369
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Спрос на «кеш» в Молдове остается традиционно высоким

В июне, как и в предыдущие месяцы 2026 года, объем снятия наличных средств гражданами и бизнесом превысил объем их обратного вклада в банковские хранилища.

Спрос на «кеш» в Молдове остается традиционно высоким.
Спрос на «кеш» в Молдове остается традиционно высоким.

Объем снятия наличных с текущих и депозитных счетов, банкоматов и банковских касс в июне 2026 года составил 16 506 млн леев, пишет logos-pres.md

По свежей информации Национального банка Молдовы (НБМ), только в июне объем снятия наличных вырос на 371 млн леев (+2,3%) по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает устойчиво высокий спрос населения и бизнеса на наличные средства.

НБМ также зафиксировал превышение выдач над поступлениями на 109 млн леев. Полный отчет о динамике кассовых операций отражает официальный сайт регулятора, ежемесячно фиксируя неубывающий спрос на наличные средства.

В отчетном месяце объем поступлений денежных средств составил 16 397 млн леев, увеличившись на 784 млн леев (+5%) по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Традиционно основным источником притока денежных средств в банки является выручка торговли от продажи потребительских товаров, которая в июне составила 9 876 млн леев (60,2% от общей суммы), что на 664 млн леев больше, чем в предыдущем году (+7,2%).

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте