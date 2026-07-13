Вертикальный газовый коридор набирает обороты: спрос на мощности превысил ожидания.

Спрос на транспортные мощности Вертикального газового коридора на прошедшей неделе оказался выше ожиданий уже на первых аукционах по бронированию пропускной способности.

Интерес со стороны участников рынка свидетельствует о растущей роли нового маршрута поставок газа в Юго-Восточную Европу, который должен стать одной из альтернатив российскому газу, пишет logos-pres.md со ссылкой на e-nergia.ro

Компании начали резервировать мощности на годы вперед

По данным греческого оператора газотранспортной системы DESFA, наиболее высокий спрос был зафиксирован на межсистемном соединении Сидирокастро на границе Греции и Болгарии. На период газовых лет 2026/2027–2029/2030 участники рынка забронировали 46% доступной экспортной мощности, а на 2030/2031 год — 26%.

В общей сложности на Сидирокастро были предложены экспортные мощности 100 ГВт*час в сутки.

Характерно, что отдельные объемы были зарезервированы даже на газовый год 2040/2041, что говорит о долгосрочных ожиданиях участников рынка относительно востребованности нового маршрута.

Среди крупнейших участников аукциона совместное предприятие Atlantic SEE LNG Trade, созданное Aktor Group и DEPA Commercial, зарезервировало около 13 тыс. МВт*час в сутки, а компания Metlen — 20 тыс. МВт*час в сутки.

Коридор становится частью новой энергетической карты региона

На этой неделе операторы газотранспортных систем стран-участниц Вертикального газового коридора — Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы — обсудили дальнейшее развитие проекта. К инициативе официально присоединились Северная Македония и Сербия.

Расширение проекта означает начало технической подготовки к подключению новых стран, что должно усилить интеграцию энергетических рынков Балкан и Центральной Европы.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру заявил, что объединение энергетических рынков может стать одним из шагов на пути интеграции стран Западных Балкан в европейскую энергетическую систему.

Европа ускоряет отказ от российского газа

Вертикальный газовый коридор рассматривается как один из ключевых маршрутов диверсификации поставок природного газа после принятого Евросоюзом курса на постепенный отказ от российских энергоресурсов.

Проект предусматривает транспортировку газа с юга Европы — от терминалов сжиженного природного газа в Ревитуссе и Александруполисе, а также азербайджанского газа — через Грецию, Болгарию и Румынию в направлении Венгрии, Словакии и Украины. Таким образом предполагается заместить часть объемов российского газа, ранее поступавшего в регион по газопроводу TurkStream.

По словам генерального директора DESFA Марии Сферруцца, по мере приближения полного отказа Европы от российского газа энергетическая система региона будет нуждаться во всех доступных маршрутах поставок.

Для Молдовы развитие Вертикального газового коридора имеет стратегическое значение. Республика уже является участником инициативы, а расширение транспортной инфраструктуры увеличивает возможности получения газа из альтернативных источников через румынскую и греческую газотранспортные системы.

Высокий спрос на бронирование мощностей показывает, что рынок рассматривает новый маршрут как коммерчески привлекательный задолго до полного развертывания инфраструктуры. Для стран региона это означает усиление конкуренции между поставщиками, снижение зависимости от одного источника импорта и повышение устойчивости газоснабжения.