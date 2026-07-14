Кишиневский аэропорт удвоил прибыль.

Кишиневский международный аэропорт завершил 2025 год с резким ростом финансовых показателей, став главным источником доходов среди госпредприятий Молдовы.

Его чистая прибыль достигла 712 млн леев – вдвое больше, чем в 2024 году, когда она составляла 337 млн леев, передает logos-pres.md

Рост доходов объясняется значительным увеличением оборота. Выручка аэропорта за год выросла с 941,61 млн до 1,94 млрд леев. Доходы от оказания услуг и выполнения работ увеличились почти на треть — до 1,19 млрд леев против 918 млн леев годом ранее.

Такой результат вывел аэропорт в число наиболее прибыльных госпредприятий страны. По данным Агентства публичной собственности, в 2025 году он занял лидирующую позицию среди компаний с госкапиталом по объему чистой прибыли.

Рост финансовых показателей Кишиневского аэропорта совпал с рекордным увеличением пассажиропотока. В 2025 году аэропорт обслужил 6,08 млн пассажиров — на 46,8% больше, чем годом ранее.

При этом расходы предприятия росли незначительно. Так, административные затраты увеличились на 6,4% — до 54,38 млн леев.

Одновременно стоимость активов аэропорта выросла на 35,3% и достигла 2,54 млрд леев против 1,88 млрд леев годом ранее.

Отметим, что Аэропорт остается 100%-ной собственностью государства. Его уставный капитал составляет 186,75 млн леев.