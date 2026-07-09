theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 22:45
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек

В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек. Возгорание произошло в четверг на предприятии компании Huiteng в городе Цзиньцзян в восточной провинции Фуцзянь.

При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек.
При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек.

В момент возгорания в здании находились 237 работников фабрики и двое посетителей. Спасателям удалось эвакуировать или вывести из огня 213 человек. Двое из 28 погибших скончались уже после того, как их доставили в больницу, передаёт государственный телеканал CCTV. Местные СМИ писали, что часть людей оказалась заблокирована на крыше здания. Причина пожара пока не установлена, передает apnews.com

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал «приложить все силы к поисково-спасательной операции», оперативно расследовать происшествие и «строго привлечь виновных к ответственности». Владелец фабрики и другие руководители предприятия задержаны, счета компании заморожены.

Цзиньцзян, где произошёл пожар, называют «обувной столицей» Китая.

В ноябре 2022 года при возгорании на заводе в Аньяне погибли 38 человек, а в 2023 году пожар в пекинской больнице Чанфэн унёс жизни 29 человек. В конце ноября 2025 года в Гонконге загорелся жилой комплекс Wang Fuk Court — жертвами стали более 160 человек, тот пожар стал самым смертоносным в городе за последние 77 лет.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте