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media
3 Июля 2026, 18:52
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Китайская компания заплатит Louis Vuitton 1,5 млн долларов за нарушение товарного знака

Китайский суд обязал производителя чайных напитков Molly Tea выплатить Louis Vuitton Malletier 10,3 миллиона юаней (около 1,5 миллиона долларов) за незаконное использование товарного знака.

Китайская компания заплатит Louis Vuitton 1,5 млн долларов за нарушение товарного знака.
Китайская компания заплатит Louis Vuitton 1,5 млн долларов за нарушение товарного знака.

Китайская компания намерена подать апелляцию, передает media.az

Народный суд Сучжоу постановил, что шэньчжэньский производитель молочных чаев и его магазин в Учжуне нарушили исключительные права на семь зарегистрированных товарных знаков Louis Vuitton. Суд постановил взыскать с Molly Tea 10 млн юаней в качестве компенсации экономического ущерба и 300 тысяч юаней - на покрытие судебных расходов. Магазин также обязан выплатить до 100 тысяч юаней. Кроме того, компания должна опубликовать заявление для разъяснения ситуации.

Иск был подан в мае 2025 года из-за сходства эмблемы Molly Tea (четырехлепестковый цветок) с фирменным орнаментом Louis Vuitton.

Китайская компания заплатит Louis Vuitton 1,5 млн долларов за нарушение товарного знака

Источник
media
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