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nv.ua logonv
12 Июня 2026, 23:05
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Google судится с китайской киберсетью из-за злоупотребления Gemini

Google подала в суд на китайскую организацию Outsider Enterprise. Техногигант утверждает, что эта сеть использовала его искусственный интеллект Gemini для масштабной мошеннической операции.

Google судится с китайской киберсетью из-за злоупотребления Gemini.
Google судится с китайской киберсетью из-за злоупотребления Gemini.

Чтобы прекратить работу сети, Google скоординировала действия с ФБР и тремя операторами связи — AT&T, T-Mobile и Verizon, передает nv.ua со ссылкой на engadget.com

Как утверждает истец, Outsider Enterprise использовала Gemini для создания сайтов, имитировавших Google, YouTube и государственные структуры, в частности почтовую службу США USPS и нью-йоркский сервис оплаты проезда E-ZPass.

Сеть создала 9000 фейковых сайтов и миллион мошеннических URL-адресов. За две недели группировка разослала 55 тысяч спам-сообщений, которые владельцы Android-устройств пометили как опасные, и 2,5 миллиона сообщений со ссылками на мошеннические ресурсы. От схемы пострадали «сотнитысяч жертв», а убытки оцениваются в миллионы долларов.

В Google отмечают, что такой результат дала всего одна операция, поэтому компания поддерживает как минимум семь двухпартийных законопроектов в США, призванных ограничить ИИ-мошенничество в будущем.

«Это организованная транснациональная преступность, которая проходит через наши телефоны, и она требует такого же скоординированного и агрессивного ответа, как и сама угроза», — заявил конгрессмен Брайан Фицпатрик.

То, что преступники все чаще берут ИИ на вооружение, признают и в ФБР. По словам помощника директора бюро Бретта Лезермана, технология делает подобное мошенничество более убедительным и сложным для выявления.

Источник
nv.ua logonv
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