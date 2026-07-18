Президент Венгрии подписал поправку о собственном смещении.

В своем обращении в Facebook Тамаш Шуйок заявил, что подписал поправку, несмотря на то, что не согласен с ее содержанием. "Закон для меня - основа всего", - прокомментировал он решение оппозиционного ему парламента.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, принятую парламентом по инициативе правящей партии премьер-министра Петера Мадьяра "Тиса", которая положит конец его пребыванию во главе государства. Об этом Шуйок сообщил в видеообращении в Facebook в субботу, 18 июля, передает dw.com

В опубликованном в Facebook ролике уходящий глава государства рассказал, что изучил свои возможности в данном случае и принял решение "выполнить свои обязательства, закрепленные в Основном законе после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести".

Шуйок раскритиковал решение парламента

Вместе с тем, он не согласился с решением парламента и предположил, что эта поправка "встанет в ряд тех насильственных "гордиевых уз", которые останутся для потомков серьезными и позорными историческими примерами злоупотребления политической властью". А заключил он свою речь словами о том, что президент страны перестает быть "каким-либо сдерживающим или уравновешивающим фактором".

"Тот, кто твердо стоит в своей вере и правде, не склонен к насилию, не оскорбляет и не унижает достоинство других. Я верю, что оставаться человеком и гуманным, верным себе и правде, несмотря на все нападки и при любых обстоятельствах, - это единственный путь, который стоит выбрать. Давайте ценить всё то, что нас объединяет! Давайте любить Венгрию!" - завершил свою речь соратник бывшего венгерского премьера Виктора Орбана Тамаш Шуйок.

Спорная поправка к Конституции Венгрии о смещении президента

13 июля венгерский парламент одобрил поправку к Конституции, позволяющую отстранить от должности президента страны. Инициативу премьер-министра Петера Мадьяра в понедельник, 13 июля, поддержали 139 из 199 депутатов. Против поправки к Конституции проголосовали шесть парламентариев. Депутаты из партии "Фидес" Виктора Орбана бойкотировали голосование.

Президент Венгрии не может быть отстранен от должности простым голосованием в парламенте страны. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию, что смогла сделать правящая партия "Тиса", обладающая большинством в две трети голосов в парламенте.

Вместе с тем критики считают, что отстранение Шуйока может создать опасный прецедент. По мнению правозащитной организации Amnesty International, Шуйок "имеет право на соблюдение надлежащей правовой процедуры". В Human Rights Watch отметили, что подобные манипуляции "напоминают эпоху правления "Фидес".

В свою очередь Мадьяр указал, что "неуместно игнорировать демократическую волю народа и мандат", отметив "серьезную утрату доверия" Шуйоком. Согласно майскому опросу венгерского 21 Research Center, отставку главы государства поддерживают 67 процентов венгерских избирателей.