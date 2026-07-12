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moldova1.md logomoldova1
12 Июля 2026, 15:00
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Президент Румынии возобновит консультации по вопросу формирования нового правительства

Президент Румынии Никушор Дан 13 июля возобновит консультации с лидерами партий бывшей правящей коалиции по вопросу формирования нового правительства.

Президент Румынии возобновит консультации по вопросу формирования нового правительства.
Президент Румынии возобновит консультации по вопросу формирования нового правительства.

Он заявил, что не станет выдвигать кандидата на пост премьер-министра, если тот не сможет заручиться поддержкой большинства в парламенте, передает moldova1.md

«Я не назначу премьер-министра, у которого нет шансов заручиться необходимым большинством в парламенте», — заявил Никушор Дан. По его словам, ни одна из обсуждаемых кандидатур — евродепутат Зигфрид Мурешан, которого поддерживают PNL, USR и UDMR, и лидер Социал-демократической партии Сорин Гриндяну — пока не располагает достаточной поддержкой.

В преддверии переговоров Социал-демократическая партия призвала политические силы «отказаться от политических амбиций и начать конструктивные переговоры» для скорейшего формирования нового правительства. В PSD также напомнили, что временный кабинет министров не может инициировать законопроекты, в том числе связанные с соглашением о кредите SAFE.

В ответ Зигфрид Мурешан заявил, что PSD «навсегда утратила статус главной политической силы страны» и не смогла сформировать парламентское большинство, несмотря на наличие устраивавших ее кандидатов на пост премьер-министра.

Лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор также призвал участников переговоров сосредоточиться на поиске компромисса.

«Сейчас не нужно подсчитывать, кто допустил больше ошибок. Сейчас нужно найти точки соприкосновения», — написал он в Facebook.

Политический кризис в Румынии сохраняется с 5 мая, после отставки кабинета Илие Боложана в результате вотума недоверия. Президент Румынии Никушор Дан дважды выдвигал кандидатов на пост премьер-министра: Еуджен Томак снял свою кандидатуру до голосования, а Адриан Вештя не получил поддержки парламента. Если и следующая кандидатура будет отклонена, президент получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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