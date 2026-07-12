Президент Румынии возобновит консультации по вопросу формирования нового правительства.

Он заявил, что не станет выдвигать кандидата на пост премьер-министра, если тот не сможет заручиться поддержкой большинства в парламенте, передает moldova1.md

«Я не назначу премьер-министра, у которого нет шансов заручиться необходимым большинством в парламенте», — заявил Никушор Дан. По его словам, ни одна из обсуждаемых кандидатур — евродепутат Зигфрид Мурешан, которого поддерживают PNL, USR и UDMR, и лидер Социал-демократической партии Сорин Гриндяну — пока не располагает достаточной поддержкой.

В преддверии переговоров Социал-демократическая партия призвала политические силы «отказаться от политических амбиций и начать конструктивные переговоры» для скорейшего формирования нового правительства. В PSD также напомнили, что временный кабинет министров не может инициировать законопроекты, в том числе связанные с соглашением о кредите SAFE.

В ответ Зигфрид Мурешан заявил, что PSD «навсегда утратила статус главной политической силы страны» и не смогла сформировать парламентское большинство, несмотря на наличие устраивавших ее кандидатов на пост премьер-министра.

Лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор также призвал участников переговоров сосредоточиться на поиске компромисса.

«Сейчас не нужно подсчитывать, кто допустил больше ошибок. Сейчас нужно найти точки соприкосновения», — написал он в Facebook.

Политический кризис в Румынии сохраняется с 5 мая, после отставки кабинета Илие Боложана в результате вотума недоверия. Президент Румынии Никушор Дан дважды выдвигал кандидатов на пост премьер-министра: Еуджен Томак снял свою кандидатуру до голосования, а Адриан Вештя не получил поддержки парламента. Если и следующая кандидатура будет отклонена, президент получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы.