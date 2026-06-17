Бэсеску о выдвижении премьер-министра Даном: Сейчас время акул, нужно отказаться от экспериментов.

Траян Бэсеску резко раскритиковал выдвижение Адриана Вештя премьер-министром Румынии и призвал президента Никушора Дана выдвинуть третью кандидатуру.

Бывший президент Румынии заявил, что не видит Вештя представляющим Румынию в Брюсселе перед другими главами европейских правительств, передает nordnews.md

Эти заявления прозвучали после отвода кандидатуры Еуджена Томака с поста премьер-министра, и заявления Никушора Дана о том, что он предлагает Адриану Вештя сформировать будущее правительство.

На вопрос телеканала B1 о том, как он оценивает публичную деятельность Адриана Вешти, Бэсеску ответил, что она «низкого качества». Бывший президент пошел дальше и заявил, что имидж Румынии пострадает, если Вештя окажется за столом европейских лидеров.

Траян Бэсеску открыто раскритиковал вариант, предложенный Никушором Даном.

Бэсеску выразил сомнения, что Адриан Вештя сможет сформировать кабинет министров. По его мнению, Румынии необходимо более сильное политическое решение, особенно в условиях ослабления внешней политики страны.

Бывший президент также задал вопросы о том, как проходил процесс перехода от варианта Еуджена Томака к предложению Адриана Вешти. Он сказал, что считает «сомнительным» интервал между обсуждением президента с кандидатом и последующим официальным заявлением, в то время как Томак пытался заручиться парламентским большинством для своего правительства.

Бэсеску также раскритиковал ход переговоров о поддержке будущего кабинета министров. Бывший президент заявил, что на этом уровне попытка сформировать правительство рискует стать нелепой.

В то же время Траян Бэсеску обратил внимание на то, что Румынии нужны влиятельные люди во внешней политике. Он заявил, что стране следует отказаться от политических экспериментов и выдвинуть опытных дипломатов.

«Сейчас время акул», — сказал Бэсеску, предположив, что Румынии нужны профессионалы, способные восстановить внешнее влияние государства.

Политическая обстановка в Бухаресте остается напряженной. 14 июня было объявлено об отводе кандидатуры Еуджена Томака, Никушор Дан предложил на этот пост Адриана Вештя.

Румынский президент тогда заявил, что Вештя обладает административным и политическим опытом, он является бывшим мэром, бывшим председателем уездного совета и бывшим министром. Никушор Дан охарактеризовал его как человека, ориентированного на Запад, с опытом управления бюджетами и привлечения европейских фондов.