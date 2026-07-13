Президент Румынии вновь собрал партии на консультации по формированию правительства.

Президент Румынии Никушор Дан в понедельник созвал очередной раунд консультаций с парламентскими политическими партиями по вопросу формирования нового правительства.

На понедельник, 13 июля, Дан пригласил на переговоры в Котроченьский дворец лидеров партий прежней правительственной коалиции – социал-демократов, национал-либералов, Либерального союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Встреча началась в 9 утра, на ней будут обсуждаться варианты решений по формированию нового жизнеспособного правительства.

Напомним, политический кризис в Румынии длится уже более двух месяцев – с тех пор как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.