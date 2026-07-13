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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Июля 2026, 13:47
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Президент Румынии вновь собрал партии на консультации по формированию правительства

Президент Румынии Никушор Дан в понедельник созвал очередной раунд консультаций с парламентскими политическими партиями по вопросу формирования нового правительства.

Президент Румынии вновь собрал партии на консультации по формированию правительства.
Президент Румынии вновь собрал партии на консультации по формированию правительства.

На понедельник, 13 июля, Дан пригласил на переговоры в Котроченьский дворец лидеров партий прежней правительственной коалиции – социал-демократов, национал-либералов, Либерального союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Встреча началась в 9 утра, на ней будут обсуждаться варианты решений по формированию нового жизнеспособного правительства.

Напомним, политический кризис в Румынии длится уже более двух месяцев – с тех пор как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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