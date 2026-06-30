Президент Румынии рассказал о контактах с Украиной после инцидента с морским дроном.

Никушор Дан заявил, что после инцидента с дроном в порту Констанца между Румынией и Украиной происходили контакты на различных уровнях, и что прогресс заключается в том, что в отношении подобных событий налажен прямой канал связи.

Никушора Дана спросили, получил ли он отчет о дроне, который попал в порт Констанца, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Президент Румынии уточнил, что речь идет о двух вопросах: воздушном и морском.

"Что касается воздушных дронов, мы работаем над этим, добиваемся прогресса. Что касается морского дрона, то есть предварительный отчет и перечень вопросов от всех ведомств, который был передан украинской стороне", – ответил глава государства.

Никушор Дан также отметил, что между Румынией и Украиной происходили определенные контакты на разных уровнях, и прогресс по сравнению с тем, что было две-три недели назад, заключается в том, что в отношении подобных инцидентов налажен прямой канал связи, благодаря чему информация не проходит через цепочку многочисленных лиц, принимающих решения.

Президент отметил, что после инцидента в порту Констанца больше морских инцидентов не происходило.