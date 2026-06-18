ЕС устанавливает непубличные контакты с Кремлем.

Советник главы Евросовета дважды беседовал с неким представителем Кремля, чтобы подготовить почву для будущих переговоров, сообщает Bloomberg. Когда именно это происходило, не уточняется.

Евросоюз предпринимает шаги, чтобы привлечь Москву к обсуждению возможности прекращения войны в Украине. По сведениям Bloomberg из осведомленных источников, председатель Евросовета Антониу Кошта непублично связывался с Кремлем. Между его советником и близким к президенту РФ Владимиру Путину высокопоставленным российским чиновником два раза состоялись телефонные беседы с целью подготовить почву для более предметных обсуждений в будущем, рассказал один из собеседников агентства, передает dw.com

Ни официальная представительница Кошты, ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не прокомментировали ситуацию по запросу агентства. Когда состоялись контакты и кто именно в них принимал участие, в публикации не уточняется.

В начале мая, заявив о подготовке руководства Евросоюза к возможным переговорам с Россией, Кошта указал, что ведет переговоры с лидерами стран - членов ЕС, "чтобы определить, как нам лучше всего организоваться и что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда наступит подходящий для этого момент". Председатель Европейского совета тогда высказал мнение, что для переговоров с Путиным "есть потенциал".

Bloomberg также указывает, что стратегию вовлечения Путина в мирные переговоры независимо друг от друга и по согласованию с украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждали три крупнейшие экономики Европы - ФРГ, Франция и Великобритания. В частности, отмечается, что, с точки зрения представителей ЕС, в связи с трудностями в продвижении российской армии на фронте, усилением украинских ударов по российской территории и ростом экономических издержек возможно усадить россиян за стол переговоров.