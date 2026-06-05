Минобороны Румынии: Украина сообщила через 4 часа, что потеряла контроль над дроном.

По словам Мируцэ, у румынских служб было совсем немного времени, чтобы предотвратить более серьезные ущерб от взрыва дрона, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

"Дрон был замечен в гражданском порту сегодня утром, около 6:00, 6:00 и чуть позже. Около 10:00 украинские власти сообщили румынским, что они потеряли контроль над четырьмя дронами и что через очень короткое время дрон, находящийся в гражданском порту Констанца, взорвется, что дало нам 10, 15 минут, прежде чем команды были выведены из этой зоны, чтобы не нанести еще большего ущерба и, прежде всего, не подвергнуть опасности жизни членов команд из различных ведомств, которые прибыли на место происшествия и проводили обследование соответствующей территории", – сказал и.о. министра.

На вопрос о расхождении между моментом потери контроля над дронами и сообщением, отправленным Румынии, – учитывая заявления украинской стороны о том, что она заблаговременно проинформировала румынские власти, – глава Минобороны заявил, что обсудил это непосредственно со своим украинским коллегой.

"Когда мы получили это сообщение от украинских властей, это также стало причиной, по которой я позвонил министру обороны Украины, сказав ему очень откровенно, что ожидаю, что, когда контроль будет утрачен, он сообщит нам", – заявил и.о. министра.

"Я считаю взаимно уважительным, что когда такое событие происходит в стране, находящейся в состоянии войны, как Украина, они информируют нас как можно быстрее. Румыния обнаружила, увидела этот дрон сегодня утром, в 6:00. Власти начали анализировать, чтобы выяснить, что это такое. Подтверждение поступило около 10:00. Если они узнали об этом тогда, я не понимаю, почему украинские власти сообщили нам в 10:00, а не в 6:00 или 4:05, когда они уже знали об этом", – добавил Мируцэ.