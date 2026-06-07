Никушор Дан: Беспилотник, взорвавшийся в порту Констанцы, украинский, но ответственность несет Россия

Он заявил по итогам рабочего совещания, на котором был проанализирован инцидент, вызванный взрывом украинских военно-морских беспилотников в порту Констанцы и у берегов Черного моря, что «за любые происходящие события ответственность несет Россия», — сообщает deschide.md со ссылкой на Agerpres

«У нас состоялась длительная встреча, посвященная как этому событию, так и общей ситуации, в которой мы готовы к подобным инцидентам. Прежде всего, теперь точно известно, что украинский беспилотник, один из четырех украинских беспилотников, потерял управление и был начинен взрывчаткой, но мы должны четко заявить, что Украина подвергается агрессии РФ. За любые подобные события ответственность несет Россия, потому что Россия является агрессором в этой войне, а Украина защищается, как может», — заявил Никушор Дан.

Глава румынского государства отметил, что румынские власти действовали своевременно и корректно в случае с Констанцей, соблюдая все необходимые процедуры в подобных ситуациях.

«Подобные ситуации предусмотрены протоколами, и они начали работу в соответствии с протоколами. Первым этапом этой работы была зачистка периметра, возможно, затронутого лицами, не имеющими отношения к соответствующим операциям, включая передислокацию находившихся поблизости кораблей. Таким образом, начиная с 6:47, операции проводились в соответствии с протоколами. В 10:00 поступила информация о том, что беспилотник самопроизвольно взорвется в 10:26, а в 10:00 и через несколько минут все люди, уже участвовавшие в этой операции, которая включала нейтрализацию связи с кораблем и его буксировку на военный полигон, также покинули периметр, чтобы не подвергаться опасности. Также было отмечено наличие координации между задействованными государственными учреждениями. Как я уже сказал, существует протокол, определяющий действия каждого из органов власти в подобной ситуации. Этот протокол был соблюден», — пояснил румынский президент.