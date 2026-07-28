Президент Румынии отправил делегацию в США из-за инцидентов с дронами РФ.

Никушор Дан направил своего советника по вопросам безопасности Мариуса Лазурку и начальника Генштаба Георгицу Влада в Соединенные Штаты, где они должны обсудить с представителями властей инциденты с российскими дронами.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Помимо инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство Румынии, в ходе визита также планируется обсудить тему безопасности в Чёрном море.

Как отмечается, представители Румынии поднимут эти темы на встречах с представителями администрации Дональда Трампа и Конгресса США.

"Эти угрозы напоминают нам, насколько важно наше прочное партнерство в сфере безопасности с Соединёнными Штатами и насколько мы благодарны за него", – написал советник Мариус Лазурка в понедельник вечером в посте в сети X.

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший её воздушное пространство.

После серии случаев вторжения дронов на свою территорию Румыния объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций и выслать российского дипломата из страны.