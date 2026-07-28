theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Июля 2026, 11:29
3 838
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Президент Румынии отправил делегацию в США из-за инцидентов с дронами РФ

Никушор Дан направил своего советника по вопросам безопасности Мариуса Лазурку и начальника Генштаба Георгицу Влада в Соединенные Штаты, где они должны обсудить с представителями властей инциденты с российскими дронами.

Президент Румынии отправил делегацию в США из-за инцидентов с дронами РФ.
Президент Румынии отправил делегацию в США из-за инцидентов с дронами РФ.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Помимо инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство Румынии, в ходе визита также планируется обсудить тему безопасности в Чёрном море.

Как отмечается, представители Румынии поднимут эти темы на встречах с представителями администрации Дональда Трампа и Конгресса США.

"Эти угрозы напоминают нам, насколько важно наше прочное партнерство в сфере безопасности с Соединёнными Штатами и насколько мы благодарны за него", – написал советник Мариус Лазурка в понедельник вечером в посте в сети X.

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший её воздушное пространство.

После серии случаев вторжения дронов на свою территорию Румыния объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций и выслать российского дипломата из страны.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте