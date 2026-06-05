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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 14:40
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Президент Румынии о взрыве дрона в порту Констанцы: Анализируются обстоятельства

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что его проинформировали о взрыве морского дрона в порту Констанцы, когда он направлялся в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы.

Президент Румынии о взрыве дрона в порту Констанцы: Анализируются обстоятельства.
Президент Румынии о взрыве дрона в порту Констанцы: Анализируются обстоятельства.

Об этом румынский президент написал у себя в Facebook, сообщает eurointegration.com.ua

Как отметил Дан, правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали. Он также добавил, что пока нет данных о жертвах или пострадавших.

"Сейчас анализируются обстоятельства, при которых дрон попал в порт, и возможные дополнительные риски, а непосредственно ответственные органы будут сообщать о ходе расследования", – подчеркнул он.

Президент Румынии добавил, что власти "будут сохранять высокий уровень бдительности", учитывая ситуацию с безопасностью.

"Такие особенно серьезные ситуации являются прямыми последствиями захватнической войны, начатой Россией против Украины. Как государство-член НАТО, имеющее выход к Черному морю, мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и принимать все необходимые меры для защиты наших граждан и национальных интересов", – резюмировал Дан.

5 июня стало известно, что в порту Констанцы взорвался неизвестный морской дрон. В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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