Никушор Дан выступил за "разумный союз" Республики Молдова с Румынией.

Отношения между Бухарестом и Кишиневом должны строиться на основе потребностей граждан Республики Молдова и с уважением их воли относительно возможного объединения.

Такое заявление сделал президент Румынии Никушор Дан в интервью Caleaeuropeană.ro сразу после саммита НАТО в Анкаре. Он выступил за "разумный союз" ("unire inteligentă"), основанный на конкретном сотрудничестве, инвестициях и поддержке европейской интеграции Республики Молдова, передает logos-pres.md

На вопрос о том, как должен выглядеть "разумный союз" между Румынией и Республикой Молдова, Никушор Дан заявил, что Бухарест должен выступать в роли "более крупного партнера", внимательного к потребностям Республики Молдова.

"В этих отношениях Румыния является более крупным партнером, Молдова — более мелким, и, будучи более крупным партнером, мы должны учитывать потребности нашего более мелкого партнера. Они связаны с безопасностью, и именно поэтому в своем выступлении на саммите НАТО я говорил о Молдове, о ее плане обороны и призвал партнеров по НАТО помочь Молдове, потому что это вопрос не только Молдовы, это вопрос восточного фланга", — заявил румынский президент.

Президент Румынии также подтвердил поддержку европейской интеграции Республики Молдова и отметил, что Бухарест готов предоставить необходимую экспертизу в переговорном процессе по вступлению в Европейский союз.

"Мы сделали все возможное, приложили дипломатические усилия, чтобы запустить этот процесс. Мы готовы сейчас, когда начнутся переговоры по главам, воспользоваться любыми нашими экспертными знаниями, которые им понадобятся", — сказал Никушор Дан.

Как ускорить сближение двух стран? Глава румынского государства также отметил некоторый прогресс в двусторонних отношениях, например, сокращение времени ожидания на границе, но признал наличие задержек в процессе предоставления румынского гражданства.

В то же время Никушор Дан назвал приоритетной задачей стимулирование румынских инвестиций в Республику Молдова.

Он заявил, что, как только позволит бюджетная ситуация, возможно, уже в 2027 году, Румыния сможет проанализировать механизмы, с помощью которых государство сможет гарантировать определенные инвестиции румынских компаний в Республику Молдова.

Говоря о перспективе объединения, президент Румынии подчеркнул, что любое развитие в этом направлении должно учитывать выбор граждан Республики Молдова.

"Я считаю, что это естественный путь, разумеется, с уважением к воле граждан Республики Молдова", — заключил Никушор Дан.