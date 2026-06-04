Президент России ввёл санкции против 17-летнего британца.

Разоблачительное расследование 17-летнего британца о предполагаемой сети отмывания криптовалюты при поддержке России дошло до Кремля и привело к тому, что его имя появилось в новом санкционном списке, передает euronews.com

В среду МИД России внес Александра Браудера в санкционный перечень за, как заявили в ведомстве, "клеветнические домыслы и ложную информацию". Подростку, как и еще четырем гражданам Великобритании, теперь закрыт въезд в Россию.

Доклад Браудера под названием Confronting the Illicit-Finance Hydra in Crypto Markets: Protecting Retail Investors and Disrupting Hostile Government Exploitation был опубликован в марте аналитическим центром Henry Jackson Society. В нем автор описывает предполагаемые незаконные схемы отмывания средств через криптовалюту и утверждает, что различные государства, включая Россию, Иран и Северную Корею, отмыли таким образом около 350 млрд долларов.

Браудер также заявил, что стейблкоин, обеспеченный рублем, известный как A7A5, представляет собой "одну из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается Запад" в борьбе с отмыванием средств. По данным британского Форин-офиса, Россия использует такие токены, как A7A5, чтобы обходить западные санкции и финансировать свою армию, переводя средства через криптовалютные биржи.

Британское правительство в мае объявило о введении санкций против лиц, связанных с сетью, стоящей за A7A5. По оценкам Лондона, эта сеть в прошлом году провела через себя более 90 млрд долларов.

Браудер - один из самых молодых людей, против которых Москва ввела санкции.

В серии публикаций в X подросток назвал это "знаком отличия" и заявил: "Я горжусь тем, что стал первым в мире школьником, которого авторитарный режим внес в санкционный список за разоблачение коррупции. /.../ Я раскрыл их ахиллесову пяту. Без A7A5 они не смогли бы финансировать свою агрессивную войну".

В заявлении о введении санкций МИД России предупредил: "Любые попытки британских политических элит разжигать русофобию, намеренно наносить ущерб международному имиджу нашей страны и наращивать антироссийские санкции встретят решительные ответные меры".