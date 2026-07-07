Трамп анонсировал отмену санкций США против Турции.

США планируют отменить санкции против Турции. Их ввели после покупки российских систем ПВО С-400.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, передает rbc.ua

Президент США подчеркнул, что "есть много людей", против которых Вашингтон может ввести санкции. В то же время он заявил, что "пришло время" снять санкции с Турции.

"Пора это сделать. Ладно? Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", - сказал Трамп.

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в 2020 году после того, как Анкара приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400.

Кроме того США исключили Турцию из программы истребителей F-35, заявляя, что для американских самолетов создает риски использования систем страны-агрессора.