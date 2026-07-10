Грэм: Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях против России.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм рассказал о том, что удалось достичь соглашения с Белым домом относительно нового законопроекта о санкциях против России.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, передает unian.net

"Примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно варианта законопроекта о санкциях против России, который они поддержат. Это означает, что он станет законом", - заявил сенатор.

Грэм отметил, что этот законопроект предусматривает предоставление президенту Дональду Трампу полномочий вводить пошлины и санкции против стран, которые покупают дешевую российскую нефть или газ.

По его словам, документ имеет 85 соавторов и был согласован с сенаторами Блюменталем и Шахин, чтобы обеспечить его поддержку со стороны администрации.

"Этот законопроект разработан, чтобы побудить тех, кто покупает российскую нефть и газ, найти новые источники поставок. Мы дадим вам время на поиск новых источников, мы вознаградим вас за их поиск, но это решение вы должны принять сами. Чем быстрее это станет понятно Путину, чем быстрее это станет понятно таким странам, как Китай, что нельзя помогать Путину, не заплатив за это цену, тем быстрее эта война закончится".

Сенатор утверждает, что принятие этого пакета санкций даст США инструменты для укрепления обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам, а также создаст механизмы наказания для государств, которые обходят санкции и наживаются на войне.

По словам Грэма, он не видит в США "значительной поддержки" прямой военной помощи Украине.

"Европа готова покупать американское оружие, и нам нужно продолжать его продавать. Нам нужно сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников в наших собственных интересах. Это партнерство делает Америку более безопасной", - пояснил он.

Политик добавил, что США должны продолжать сотрудничать с украинскими вооруженными силами, чтобы "помочь самим себе".