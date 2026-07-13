Патриарх Кирилл и основатель "Лукойла" исключены из 21-го пакета санкций ЕС против РФ.

Имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова были исключены из проекта нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом стало известно из дипломатических источников, осведомленных о ходе дискуссий. Патриарх РПЦ Кирилл и основатель "Лукойла" Алекперов исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии, сообщили дипломаты нескольких государств ЕС, пишет eurointegration.com.ua

Также стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены: во многом в сторону ослабления. Так, запрет на въезд в ЕС российских боевиков значительно сократят в спектре применения; предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще; также не будет реализован план жестких ограничений относительно сжиженного газа происхождением из РФ и соответствующего вида танкеров.

Государства-члены ЕС достигли принципиальной договоренности о необходимости временно сохранить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

Среди нерешенных вопросов – еще после предыдущего заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в пятницу, 10 июля, стало известно о том, что Австрия возобновила свое требование относительно снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской, и которая имеет миллиардные судебные претензии к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.