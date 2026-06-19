Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны.

Об этом он сообщил в пятницу, 19 июня, передает nv.ua

«Я хочу подчеркнуть, что это решение не направлено против украинского народа. Оно не меняет стратегического направления польской политики безопасности. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину, потому что знаем, что российская агрессия представляет угрозу для Польши и всей Европы», — сказал он.

По словам Навроцкого, присвоение одной из украинских воинских частей названия в честь Героев УПА «выходит далеко за пределы внутренних дел Украины».

«Польша неоднократно подчеркивала украинской стороне особую важность этого вопроса. Мы доносили свою позицию и ожидания относительно повторного рассмотрения последствий этого решения для отношений между нашими государствами. В конечном итоге позиция украинской стороны не изменилась», — заявил польский президент.

Он добавил, что в последние годы Польша и Украина постепенно находили путь к долгосрочному примирению по историческим вопросам, но «решение украинских властей о героизации УПА является не только возмутительным, но и непонятным и глубоко разочаровывает».

«Польша по-прежнему готова к сотрудничеству с Украиной. Польша по-прежнему выступает за диалог. Но Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов. Польша будет защищать свои национальные интересы и ценности», — сказал Навроцкий.

Он утверждает, что европейская интеграция Украины требует готовности «честно столкнуться со сложными страницами собственной истории».

«Эти принципы должны быть обязательными для всех. Тем, кто этого не понимает, места в Европейском союзе быть не может, и Польша, несомненно, этого не допустит. Украина также должна помнить, что ничто так не служит интересам Кремля, как конфликт между поляками и украинцами. Любой спор об исторической памяти ослабляет наши народы и укрепляет тех, кто стремится разделить и покорить Европу», — заявил польский президент.