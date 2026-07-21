Президент Никарагуа объявил, что в его стране больше не будет выборов.

Даниэль Ортега, занимающий пост президента Никарагуа с 2007 года, объявил, что в стране больше никогда не будут проводить выборы. Такая мера, заявил он, необходима, чтобы оппозиция не пришла к власти.

«Здесь больше не будет выборов, чтобы они попытались захватить правительство и захватить власть», — сказал Ортега, выступая на церемонии в честь 47-й годовщины Сандинистской революции 1979 года, которая первый раз привела его к власти, пишет meduza.io

Каким образом будет законодательно оформлен отказ от проведения выборов, Ортега пока не пояснил.

Представители оппозиции, находящиеся за пределами Никарагуа, заявили, что видят в заявлении Ортеги проявление слабости и попытку избавиться от любой конкуренции.

Даниэль Ортега, которому сейчас 80 лет, впервые занял пост главы государства в 1981 году. В 1990 году он проиграл выборы и до 2006 года находился в оппозиции. В 2007 году он вновь стал президентом, одержав победу на выборах. Ортега был объявлен победителем президентских выборов в в 2011, 2016 и 2021 годах. Результаты выборов, напоминает Reuters, подвергались сомнению из-за активного преследования оппонентов Ортеги.