Санду о тупиковой ситуации с выборами в Гагаузии: Им следует меньше слушать Москву.

Политическая ситуация в Гагаузии остается неопределенной, и организация выборов может быть отложена, если местные власти не одобрят механизм, согласованный с Кишиневом.

Об этом заявила президент Республики Молдова Майя Санду в программе În Profunzime на телеканале Pro TV Кишинев, где она рассказала об институциональном тупике в автономии и напряженных отношениях между Комратом и центральными властями, пишет tvrmoldova.md

По словам Майи Санду, правовое решение для организации выборов было найдено после нескольких консультаций с представителями Народного собрания.

«Мы предложили решение. Между представителями Народного собрания и ЦИК состоялось множество дискуссий, поскольку выборы должны быть организованы в соответствии с определенными правилами, законом и международными нормами. Я также участвовала в нескольких из этих дискуссий, и мы пришли к соглашению. Теперь это решение должно быть одобрено Народным собранием, чтобы выборы могли состояться», — заявила Майя Санду.

Однако президент утверждает, что после достижения консенсуса процесс был заблокирован из-за внешнего влияния.

«После того, как мы договорились об этом решении, им позвонила Москва и сказала, что они не могут помириться с Кишиневом или договориться о чем-либо с Кишиневом, потому что там нет полной автономии в том смысле, что решения, по-видимому, принимает не Народное собрание, а кто-то в Москве. Ситуация затягивается, и от этого страдают жители автономии», — заявила глава государства.

По ее мнению, решение простое и зависит исключительно от местных властей.

«Текст согласован. Им нужно меньше слушать Москву и больше своих граждан и провести выборы, но с соблюдением тех минимальных условий, о которых мы договорились… (нет, если они так не поступят)… тогда выборы будут отложены еще дальше, но я не думаю, что откладывать выборы в чьих-либо интересах. Поэтому, естественно, выборы должны состояться в этом году, и я надеюсь, что люди снова станут рациональными, одобрят документ и объявят о выборах», — сказала Майя Санду.

На вопрос, ожидает ли она новых вызовов со стороны России в Гагаузии, Майя Санду заявила, что Москва пытается контролировать избирательный процесс и поддерживать напряженность в регионе.

«Россия хочет использовать регион для эскалации ситуации. С одной стороны, она обвиняет Кишинев в неорганизации выборов, а с другой — пытается контролировать процесс, чтобы люди, находящиеся под ее контролем, оказались в Народном собрании», — сказала президент.

Глава государства выразила надежду, что местные политики поддержат организацию свободных и справедливых выборов в интересах граждан и развития автономии, а не группы Илана Шора.

На вопрос о том, как Кишинев намерен восстановить отношения с жителями Гагаузии, учитывая обвинения местного руководства в лояльности интересам Илана Шора и Российской Федерации, Майя Санду заявила, что необходимы долгосрочные усилия.

По ее словам, одним из приоритетов является борьба с российской пропагандой и развитие альтернативных источников информации для жителей автономии.

«Необходимы долгосрочные усилия, в том числе и в сфере СМИ. Гагаузская автономия не должна оставаться под влиянием российских телеканалов, в том числе запрещенных в Республике Молдова. Мы должны предложить альтернативу российской пропаганде», — сказала президент.

В то же время Майя Санду считает, что власти должны больше инвестировать в сотрудничество с молодежью, систему образования и деловую среду в регионе.

«Эта работа не велась 30 лет, и мы не сможем её восстановить за два-три года. Мы всегда говорили, что хотим, чтобы жители автономии жили хорошо и что остальная часть страны не является их врагом. Но пока им с утра до вечера по телевидению говорят обратное, и большинство местных политиков продвигают тот же посыл, добиться быстрых результатов очень сложно», — заключила Майя Санду.

Мандат нынешнего Народного собрания истек 12 ноября 2025 года, но выборы нового состава дважды откладывались из-за отсутствия консенсуса по согласованию местных избирательных норм с национальным законодательством.