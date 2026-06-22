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Infotag.md logoInfotag
22 Июня 2026, 19:09
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Депутат НСГ вновь призвал к компромиссу по организации выборов в Гагаузии

Депутат Александр Тарнавский в очередной раз призвал к компромиссу по проблеме организации выборов в Народное собрание Гагаузии (НСГ).

Депутат НСГ вновь призвал к компромиссу по организации выборов в Гагаузии.
Депутат НСГ вновь призвал к компромиссу по организации выборов в Гагаузии.

Он сообщил в понедельник в своем блоге, что  Конституционный суд Республики Молдова назначил на 7 июля 2026 г. рассмотрение запроса министра юстиции о конституционности ряда положений Закона № 344/1994 «Об особом правовом статусе Гагаузии» и норм Избирательного кодекса, регулирующих формирование региональных избирательных органов. В центре обсуждения — вопрос о механизме формирования избирательных органов в автономии и возможные последствия для действующей модели самоуправления, передает infotag.md

Тарнавский убежден, что ключевым условием сохранения институциональной стабильности в автономии является достижение компромисса по организации предстоящих выборов. По его мнению, «затягивание согласования и отсутствие единого решения усиливают правовую неопределённость и могут создать риски для автономного статуса в избирательной сфере».

«Прошло уже более двух месяцев с момента знаковой встречи президентов Турции и Республики Молдова - Реджепа Тайипа Эрдогана и Майи Санду, состоявшейся 17 апреля. Однако этого внушительного запаса времени руководству НСГ Гагаузии не хватило для того, чтобы создать условия и принять компромиссное решение по проведению выборов депутатов НСГ VIII созыва. Цена такой политической близорукости и затягивания процесса - риск ликвидации реальных полномочий автономии в области избирательного права. В шаге от судебного заседания в Кишиневе у нас не осталось времени на внутренние амбиции и бессмысленные споры», - заявил Тарнавский.

Он настаивает, что только согласованное решение между сторонами, оформленное до заседания Конституционного суда, способно обеспечить легитимность будущего избирательного процесса.

Тарнавский подчеркнул, что «компромиссный подход позволит сохранить непрерывность демократических процедур и снизить вероятность правового конфликта, тогда как политическое противостояние вокруг выборов может привести к нежелательным последствиям для функционирования автономии».

Источник
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