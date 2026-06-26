Ткачук: Предлагаю 14 июля провести публичную дискуссию по законопроекту о выборах.

Депутат парламента от "Гражданского конгресса" Марк Ткачук выдвинул конкретное предложение провести 14 июля открытую публичную дискуссию между властью и оппозицией по законопроекту о демократизации молдавских выборов.

Инициатива стала ответом на официальную рекомендацию Национального антикоррупционного центра, призвавшего все заинтересованные стороны к широким консультациям.

Ткачук подчеркнул, что дискуссия должна быть по-настоящему представительной. По его словам, в ней должны принять участие не только парламентские партии, но и внепарламентские политики, молдавские и зарубежные эксперты, представители дипломатического корпуса, а также ЦИК, СИБ, МВД и Антикоррупционный центр.

«Учитывая принципиальную важность вопроса об организации в Молдове честных, свободных и демократических выборов» — именно так Ткачук обосновал необходимость подобного формата, беспрецедентного для молдавской политической практики.

В качестве модераторов и организаторов дискуссии депутат предложил фигуры, авторитет которых, по его словам, «несомненен для самых различных сегментов общества» — Игоря Боцана, Яна Лисневского, Алексея Тулбуре, Анатолия Голя и Николая Цвяткова.

Ткачук пригласил СИБ, МВД и Национальный антикоррупционный центр к публичной дискуссии о демократизации выборов.

«Важно, чтобы среди участников дискуссии были представители ЦИК, Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, Национального центра по борьбе с коррупцией», — заявил Ткачук в ходе брифинга.

Это приглашение — не формальная вежливость. Именно эти структуры законопроект о демократизации выборов затрагивает напрямую: в частности, СИБ предлагается полностью вывести из избирательного процесса и лишить функций «политического фильтра» при проверке партий и кандидатов, отмечают в "Гражданском конгрессе".

Напомним, в конце мая депутат парламента от Гражданского конгресса Марк Ткачук предложил законопроект о радикальной демократизации выборов. Инициатива получила поддержку всех оппозиционных фракций и была совместно зарегистрирована в парламенте.