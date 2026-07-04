Президент Латвии: НАТО нужно готовиться к эскалации с Россией.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключил прямого столкновения России с НАТО. По его словам европейские траты на оборону недостаточны, поскольку они не приводят к росту военных мощностей.

Блок НАТО должен быть готов к сценарию, при котором Россия продолжит эскалацию войны и перейдет к открытому противостоянию с альянсом. Об этом в пятницу, 3 июля, в интервью DW заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает dw.com

По его словам, странам-членам альянса нужно четко просигнализировать Кремлю, что "если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет пропорциональным".

Ринкевичс также подчеркнул, что достичь мира в Украине без европейского участия невозможно. Президент Латвии уверен, что вступление страны в ЕС "отвечает нашим интересам, в том числе и по соображениям безопасности".

Ринкевичс: CША - незаменимый партнер Европы

В минувшем году страны-члены НАТО договорились довести расходы на оборону до 5% ВВП, однако "уже сейчас мы понимаем, что этого недостаточно", отметил Ринкевичс. Он считает, что главная проблема многих государств альянса заключается скорее в низких реальных военных мощностях, а не в недостаточном финансировании собственной обороны.

"Деньги очень важны, но необходимо обладать вооружениями, ракетами и техникой, которые можно приобрести на эти бюджетные средства", - добавил глава Латвии. Ринкевичс отдельно отметил, что считает США "незаменимым партнером в вопросе обороны Европы, независимо от лозунгов и заявлений отдельных европейских политиков".

3 июля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приехал в Берлин в преддверии саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в Анкаре. Вместе с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и президентом Литвы Гитанасом Науседой он провел встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz). По ее итогам Мерц заявил, что "безопасность Балтии" - это безопасность Германии тоже.