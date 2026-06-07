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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Июня 2026, 21:45
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НАТО едва отразило атаку по российскому сценарию в ходе симуляции кибервойны

Команда НАТО с минимальным отрывом победила команду Украины во время симуляции ведения кибервойны.

НАТО едва отразило атаку по российскому сценарию в ходе симуляции кибервойны.
НАТО едва отразило атаку по российскому сценарию в ходе симуляции кибервойны.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает eurointegration.com.ua

НАТО провел учения, призванные проверить готовность стран-членов Альянса к противодействию дезинформационным кампаниям, с которыми Украина сталкивается ежедневно со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Атака со стороны вымышленного вражеского государства под названием Карти была смоделирована в польском Быдгоще, где расположено единственное учреждение НАТО, укомплектованное и управляемое совместно представителями Альянса и Украины.

Трехдневное моделирование состояло из онлайн-кампаний, направленных на посеяние раздора и дезориентацию местного населения в условиях серьезного кризиса.

По одному из сценариев, вымышленная страна Перанца оказалась в условиях блэкаута в результате кибератаки на ее энергосеть со стороны авторитарного соседа, который уже давно претендует на ее территорию.

Помимо отключения электроэнергии, участники также проверили два других сценария: как власти будут коммуницировать в случае крупного наводнения и если хакеры захватят банковскую систему.

Представителям Украины была отведена роль злодеев из Карти, которые заполонили социальные сети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом, в которых каждый кризис объясняли некомпетентностью и коррупцией правительства, одновременно предлагая отправить помощь жителям, оказавшимся в затруднительном положении.

Команда "Перанца" ответила призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.

По оценке жюри, в состав которого входили ученые и специалисты по дезинформации, команда "Карти" лишь с небольшим отрывом проиграла в двух сценариях.

В прошлом году НАТО открыло Совместный центр анализа, обучения и образования (JATEC), чтобы помочь союзникам извлечь уроки из опыта Украины на поле боя и улучшить готовность Альянса к будущей российской агрессии.

Треть из 60 сотрудников JATEC прикомандирована из Киева, включая персонал Вооруженных сил Украины, Министерства обороны и разведывательных служб.

Для Украины участие в военных учениях и обмен военными данными являются ценными способами непосредственного участия в деятельности НАТО.

Украинские должностные лица делятся опытом в таких сферах, как рои дронов, радиоэлектронная борьба и децентрализованные структуры командования. В свою очередь, Украина получает более широкий доступ к программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.

Симуляция была профинансирована немецкими вооруженными силами с использованием платформы для цифровых военных игр, разработанной французской ИТ-компанией Atos.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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