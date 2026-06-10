10 Июня 2026, 23:55
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Минобороны готовит военных к международным операциям по стандартам НАТО
В Молдове стартовал специализированный ориентационный курс для военных, планирующих участие в международных миротворческих операциях. Обучение проходит с 9 по 11 июня при поддержке экспертов НАТО.
Главная цель программы — приведение профессиональных, этических и поведенческих навыков личного состава в строгое соответствие с международными стандартами, отмечает Министерство обороны, передает rupor.md
В ходе трехдневных занятий молдавские офицеры изучат:
- принципы институциональной честности и профессиональной этики;
- методы предотвращения и управления коррупционными рисками в армии;
- влияние культурных различий на восприятие должностных преступлений;
- механизмы защиты авторитета и эффективности миротворческих миссий.
Организатором курса выступает Военная инспекция Министерства обороны. Мероприятие проводится в рамках партнерской Программы НАТО по укреплению честности и добропорядочности в секторе обороны и безопасности (Building Integrity).