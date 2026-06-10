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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 23:55
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Минобороны готовит военных к международным операциям по стандартам НАТО

В Молдове стартовал специализированный ориентационный курс для военных, планирующих участие в международных миротворческих операциях. Обучение проходит с 9 по 11 июня при поддержке экспертов НАТО.

Минобороны готовит военных к международным операциям по стандартам НАТО.
Минобороны готовит военных к международным операциям по стандартам НАТО.

Главная цель программы — приведение профессиональных, этических и поведенческих навыков личного состава в строгое соответствие с международными стандартами, отмечает Министерство обороны, передает rupor.md

В ходе трехдневных занятий молдавские офицеры изучат:

  • принципы институциональной честности и профессиональной этики;
  • методы предотвращения и управления коррупционными рисками в армии;
  • влияние культурных различий на восприятие должностных преступлений;
  • механизмы защиты авторитета и эффективности миротворческих миссий.

Организатором курса выступает Военная инспекция Министерства обороны. Мероприятие проводится в рамках партнерской Программы НАТО по укреплению честности и добропорядочности в секторе обороны и безопасности (Building Integrity).

Источник
rupor.md logorupor
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