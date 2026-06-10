Минобороны готовит военных к международным операциям по стандартам НАТО.

Главная цель программы — приведение профессиональных, этических и поведенческих навыков личного состава в строгое соответствие с международными стандартами, отмечает Министерство обороны, передает rupor.md

В ходе трехдневных занятий молдавские офицеры изучат:

принципы институциональной честности и профессиональной этики;

методы предотвращения и управления коррупционными рисками в армии;

влияние культурных различий на восприятие должностных преступлений;

механизмы защиты авторитета и эффективности миротворческих миссий.

Организатором курса выступает Военная инспекция Министерства обороны. Мероприятие проводится в рамках партнерской Программы НАТО по укреплению честности и добропорядочности в секторе обороны и безопасности (Building Integrity).