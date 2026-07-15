Президент Бразилии обвинил Трампа в "пиратстве" из-за пошлины 20% в Ормузском проливе.

Лула да Силва заявил, что план Дональда Трампа ввести 20%-ный сбор с судов, проходящих через Ормузский пролив на фоне начатой США войны является актом "пиратства".

Президент США объявил, что начиная с вторника, 14 июля, Вашингтон намерен блокировать иранские порты в Ормузском проливе и вводит 20%‑ый сбор на весь груз, проходящий через этот стратегический участок. В своём сообщении в соцсети Дональд Трамп объяснил меру необходимостью финансировать обеспечиваемую США безопасность и поддержание судоходства в проливе — одном из ключевых узлов мировой торговли энергоресурсами, пишет euronews.com

Заявление американского лидера мгновенно вызвало международный отклик. Одним из первых отреагировал президент Бразилии, выступивший на публичном мероприятии в Сан‑Паулу.

"Сегодня президент Трамп опубликовал твит, в котором говорит, что разблокирует Ормузский пролив. Но за каждый корабль, который он выведет из пролива, владелец должен заплатить ему 20 %. Раньше это называлось пиратством", — заявил он, сравнив инициативу США с практиками, которые мировое сообщество привыкло считать вне закона.

Продолжая выступление, Лула да Силва подчеркнул, что столь крупное государство, как Соединённые Штаты, долгое время позиционировавшее себя борцом с пиратством, "не может теперь само становиться пиратом". По его словам, Вашингтон не должен взимать плату, поскольку "закрытие" Ормузского пролива — это их собственная ответственность, и сам пролив фактически не был закрыт.