theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
reuters
29 Июля 2026, 10:36
3 640
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов

Решение обосновано необходимостью защитить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в стране от угроз национальной безопасности и вернуть ключевые перспективные производства в США.

Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов.
Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов.

Также теперь нельзя ввозить в страну инверторы питания, которые позволяют подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных. Меры распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не были не прошли сертификацию регулятора. При этом FCC также имеет право отозвать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в США, пишет reuters.com

Администрация президента Дональда Трампа стремится таким образом защитить американскую цепочку поставок ИИ от «китайских угроз» — сбоев, кражи данных и кибератак. В то же время власти побуждают компании переносить производство в США, полагает агентство.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин «призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих стран» и «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями». Власти КНР готовятся принять ответные меры.

По информации источников Reuters, в дальнейшем FCC сделает исключения для многих некитайских поставщиков — аналогично тому, как это было сделано в недавних запретах на иностранные дроны и маршрутизаторы.

Источник
reuters
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте