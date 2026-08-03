Трамп начал продавать инсайды за $100 000 в месяц в своей соцсети.

Президент США Дональд Трамп запустил платную подписку в своей социальной сети Truth Social и предлагает ранний доступ к своим публикациям, среди которых могут быть рыночные инсайды.

Интерфейс программирования под названием Truth API предназначен для предоставления бизнесу "прямого, лицензированного потока наиболее влиятельных на рынок публикаций платформы Truth в режиме реального времени", — заявил временный генеральный директор компании Кевин Макгерн, передает epravda.com.ua

Торговые фирмы и другие платные подписчики теперь смогут получить доступ к публикациям Трампа и других известных аккаунтов в Truth раньше, чем остальные пользователи – за плату до 100 тыс. долл. в месяц.

Подобные услуги есть и в других соцсетях, отмечает издание. В то же время Truth Social выделяется тем, что её самым влиятельным пользователем является Трамп, который также владеет наибольшим количеством акций её материнской компании, торгующейся на публичном рынке, а это означает, что президент США может лично извлечь выгоду из этой услуги.

У аккаунта Трампа около 13 миллионов подписчиков. Он часто использует его, чтобы объявлять о важных политических решениях, прежде чем принимать их официально.

В частности, примерами являются публикации, связанные с тарифами и войной в Иране.

Это означает, что подписчики смогут узнавать об определённых решениях президента США раньше других и принимать собственные бизнес-решения на их основе.