Премьера Британии раскритиковали за отпуск через две недели после вступления в должность.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем будет в отпуске до конца недели, оппоненты упрекают его в несерьезном отношении к работе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Как стало известно, помощники настаивали на том, чтобы премьер-министр реализовал свои планы относительно отпуска после изнурительной кампании по довыборам в Мейкерфилде, за которой последовала подготовка к вступлению в должность премьера.

На Даунинг-стрит отказались сообщить, куда премьер-министр отправляется в семейный отпуск. Его будут сопровождать личные охранники.

Официальный представитель Бернема заявил: "Правительство продолжает работать в обычном режиме: премьер-министр остается на связи с членами правительства, проводит совещания и получает регулярные отчеты по правительственным делам".

Луиза Хей, первая государственная секретарь, будет самым высокопоставленным правительственным министром, который официально будет работать на этой неделе, но источники подчеркивают, что она не будет исполнять обязанности премьер-министра.

Ли Андерсон, лидер партии Reform UK, обвинил Бернема в том, что тот уклоняется от работы.

"Пробыв в должности всего две недели, Энди Бернем уже устал. После того как он отказался от ряда обещаний, на которые не было выделено средств, и допустил, чтобы более 2 000 нелегальных мигрантов проникли в нашу страну, он сбежал за границу развлекаться. Это не тот премьер-министр, который серьезно относится к руководству", – заявил он.

Обычно Даунинг-стрит не обнародует подробности планов поездок премьер-министра из соображений национальной безопасности.