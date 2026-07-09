Турпакеты подорожали на 30%: в Молдове все чаще берут кредиты на отпуск

Подорожание туристических пакетов не заставляет жителей Молдовы отказываться от отпуска. Тем, у кого нет всей суммы сразу, предлагают оплатить путешествие в рассрочку или оформить банковский кредит.

Туристические агентства Республики Молдова сообщают, что стоимость турпакетов этим летом выросла до 30%. Основными причинами стали подорожание топлива, увеличение операционных расходов и инфляция в странах, принимающих туристов. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Болгария и Греция. Июль и август считаются пиком сезона, когда цены достигают максимума, сообщает tvrmoldova.md

Директор туристического агентства Ольга Ника рассказала, что цены на отдых в Турции начинаются от 510–520 евро на человека за четырехзвездочный отель по системе «все включено». В стоимость входят проживание, питание, перелет, трансфер и медицинская страховка.

«Что касается Болгарии, то она немного доступнее по цене, поскольку туда организованы автобусные туры. Стоимость начинается от 290–300 евро на человека при размещении в двухместном номере», — отметила она.

В Греции цены стартуют от 450 евро за трехзвездочный отель и достигают 650 евро за четырехзвездочный.

Для тех, кто не может сразу оплатить всю стоимость поездки, спасением становится рассрочка. Многие рассчитывают приобрести тур по «горящему» предложению, однако туроператоры предупреждают, что в разгар сезона такие варианты практически отсутствуют.

Председатель Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы (ANAT) Ион Алекса отметил, что в Германии около 80% туристов оплачивают отдых в рассрочку и бронируют его заранее, тогда как в Молдове таких клиентов лишь 20–30%.

«Те, кто сделал это в нынешнем году, выиграли, даже несмотря на необходимость доплатить топливный сбор, который появился из-за топливного кризиса», — сказал он.

Высокие цены заставляют многих туристов пересматривать свои планы.

Еще один способ оплатить отпуск — банковский кредит или кредитная карта с возможностью беспроцентной рассрочки. Главное условие — полностью вернуть потраченную сумму в установленный банком срок.

При этом экономисты не рекомендуют отдыхать в долг. Они советуют заранее планировать бюджет и ежемесячно откладывать до 10% доходов семьи.

Экономический эксперт Марин Господаренко рекомендует открыть депозитный счет и регулярно перечислять на него 5–10% семейного дохода.

«Эти деньги лучше вывести с текущего счета и положить на депозит. Через девять месяцев вы увидите результат, и именно с этого счета сможете оплатить поездку на море», — отметил эксперт.

По данным Национального бюро статистики, в первом квартале этого года 35,7 тысячи человек выехали на отдых за границу через туристические агентства, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.