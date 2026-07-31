Депутаты рассказали о планах на каникулы: море, рыбалка и работа

Депутаты рассказали о планах на парламентские каникулы, которые начнутся после завершения весенней сессии. Одни отправятся за границу или навестят родственников, другие останутся в стране и продолжат работать.

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что большую часть времени проведет в Молдове, сообщает stiri.md со ссылкой на agora.md

«В основном здесь, на месте. До моря, скорее всего, не доберусь», — ответил Гросу на вопрос о том, будет ли он продолжать работать или уйдет в отпуск.

На вопрос, когда он в последний раз отдыхал, Гросу признался, что не помнит.

«Не помню. Жена меня услышит и будет мне припоминать. Это больная тема. У нас нет культуры отдыха», — заявил Игорь Гросу.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый совместит короткий отпуск с несколькими рабочими поездками.

«Будет и небольшой отпуск. Поеду с одним премьер-министром на рыбалку. Меня не будет в стране. Я запланировал встречи в девяти государствах, семь из которых являются членами Европейского союза», — заявил Усатый, не уточнив, с каким именно премьер-министром отправится на рыбалку.

Депутат Александр Вершинин отправится в Италию.

«Поеду к маме в Италию. Она там работает», — сказал парламентарий.

На вопрос, может ли он позволить себе такую поездку на депутатскую зарплату, Вершинин ответил: «Поедем на машине. Мама работает там уже 25 лет и имеет жилье. Будем жить у нее. Море находится в 40 минутах».

Независимый депутат Василе Тарлев не планирует выезжать за границу.

«На данный момент я не планирую отдыхать за границей, поскольку в стране накопилось много вопросов, поэтому планирую остаться здесь», — заявил Тарлев.

Депутат ПСРМ Григоре Новак собирается навестить семью и родственников.

«Поеду к маме, к родителям жены, к родственникам, которых давно не видел. И мы, как молдаване: пока отдыхаем, еще что-нибудь и поработаем», — сказал Новак.

Депутат PAS Дойна Герман отправится на море вместе с детьми.

«Последние три года из-за избирательных кампаний нам практически не удавалось ездить в отпуск. Поедем в Турцию», — заявила Герман.

Депутат «Нашей партии» Сергей Иванов проведет свободное время с близкими.

«Я не могу думать об отпуске, потому что в районах есть проблемы. Отдых будет в кругу семьи. В последнее время я слишком мало времени проводил с семьей», — сказал Иванов.

Депутат блока «Альтернатива» Александр Стояногло останется в стране.

«Уже несколько лет подряд у меня не было отпуска из-за того, что со мной делала власть, например, из-за уголовных преследований. Поэтому останусь здесь», — заявил Стояногло.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча предпочел не раскрывать подробности своих планов.

«Не хочу много рассказывать о личных делах. Давайте будем объективными: посмотрите, сколько стоит отдых для семьи», — заявил Батрынча.

Депутат Василе Костюк отправится в Шолданешты и Садаклию, а также посетит рынки в разных населенных пунктах страны.

«В Шолданешты, в сад, в Садаклию, к родственникам и по рынкам — посмотреть, как живут люди. Отпуск не планировал. Жена на меня сердится, но посмотрим, может, пройдет», — сказал Костюк.

Депутат PAS Дину Плынгэу в этом году не будет уходить в отпуск.

«В этом году я не поеду в отпуск. Думаю, жена знала, когда мы поженились, что я не смогу проводить с ней достаточно времени», — заявил Плынгэу.