Депутаты рассказали о планах на каникулы: море, рыбалка и работа
Депутаты рассказали о планах на парламентские каникулы, которые начнутся после завершения весенней сессии. Одни отправятся за границу или навестят родственников, другие останутся в стране и продолжат работать.
Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что большую часть времени проведет в Молдове, сообщает stiri.md со ссылкой на agora.md
«В основном здесь, на месте. До моря, скорее всего, не доберусь», — ответил Гросу на вопрос о том, будет ли он продолжать работать или уйдет в отпуск.
На вопрос, когда он в последний раз отдыхал, Гросу признался, что не помнит.
«Не помню. Жена меня услышит и будет мне припоминать. Это больная тема. У нас нет культуры отдыха», — заявил Игорь Гросу.
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый совместит короткий отпуск с несколькими рабочими поездками.
«Будет и небольшой отпуск. Поеду с одним премьер-министром на рыбалку. Меня не будет в стране. Я запланировал встречи в девяти государствах, семь из которых являются членами Европейского союза», — заявил Усатый, не уточнив, с каким именно премьер-министром отправится на рыбалку.
Депутат Александр Вершинин отправится в Италию.
«Поеду к маме в Италию. Она там работает», — сказал парламентарий.
На вопрос, может ли он позволить себе такую поездку на депутатскую зарплату, Вершинин ответил: «Поедем на машине. Мама работает там уже 25 лет и имеет жилье. Будем жить у нее. Море находится в 40 минутах».
Независимый депутат Василе Тарлев не планирует выезжать за границу.
«На данный момент я не планирую отдыхать за границей, поскольку в стране накопилось много вопросов, поэтому планирую остаться здесь», — заявил Тарлев.
Депутат ПСРМ Григоре Новак собирается навестить семью и родственников.
«Поеду к маме, к родителям жены, к родственникам, которых давно не видел. И мы, как молдаване: пока отдыхаем, еще что-нибудь и поработаем», — сказал Новак.
Депутат PAS Дойна Герман отправится на море вместе с детьми.
«Последние три года из-за избирательных кампаний нам практически не удавалось ездить в отпуск. Поедем в Турцию», — заявила Герман.
Депутат «Нашей партии» Сергей Иванов проведет свободное время с близкими.
«Я не могу думать об отпуске, потому что в районах есть проблемы. Отдых будет в кругу семьи. В последнее время я слишком мало времени проводил с семьей», — сказал Иванов.
Депутат блока «Альтернатива» Александр Стояногло останется в стране.
«Уже несколько лет подряд у меня не было отпуска из-за того, что со мной делала власть, например, из-за уголовных преследований. Поэтому останусь здесь», — заявил Стояногло.
Депутат ПСРМ Влад Батрынча предпочел не раскрывать подробности своих планов.
«Не хочу много рассказывать о личных делах. Давайте будем объективными: посмотрите, сколько стоит отдых для семьи», — заявил Батрынча.
Депутат Василе Костюк отправится в Шолданешты и Садаклию, а также посетит рынки в разных населенных пунктах страны.
«В Шолданешты, в сад, в Садаклию, к родственникам и по рынкам — посмотреть, как живут люди. Отпуск не планировал. Жена на меня сердится, но посмотрим, может, пройдет», — сказал Костюк.
Депутат PAS Дину Плынгэу в этом году не будет уходить в отпуск.
«В этом году я не поеду в отпуск. Думаю, жена знала, когда мы поженились, что я не смогу проводить с ней достаточно времени», — заявил Плынгэу.