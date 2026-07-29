Отцы получат право на 45 дней отпуска по уходу за ребенком.

По 45 календарных дней будут закреплены за каждым из родителей в качестве отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Данное положение прописывается в проекте закона, разработанного и вынесенного на консультации министерством труда и социальной защиты. Нововведение предложено в дополнение к уже действующим нормам по более активному вовлечению отцов в уход за детьми, пишет logos-pres.md

Определено, что эти дни не смогут быть переданы другому родителю. По заявлению работника такой отпуск будет предоставляться с сохранением места работы и должен быть использован им полностью. При этом период не будет совпадать с отпуском по отцовству, а сам отпуск по отцовству не будет засчитываться в указанные 45 календарных дней.

Отпуском, как правило, пользуется мать

Сегодня Трудовой кодекс (ТК) предусматривает, что частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по выбору одному из родителей, бабушек или дедушек, другому родственнику, либо опекуну. Однако эта норма не обеспечивает достаточного участия обоих родителей в уходе за ребенком, поскольку таким отпуском, как правило, пользуется мать.

Поэтому авторы предлагают внедрить механизм сохранения более выгодного размера пособия и укоротить обязательный период отпуска — 45 дней вместо двух месяцев, как это предусмотрено в некоторых европейских странах.

Они считают такой подход более удобным и для работодателей, так как период отсутствия сотрудника на рабочем месте сократится. Но при этом будет обеспечен баланс между финансовыми стимулами и правом отцов участвовать в воспитании ребенка.

В этом контексте разработано также положение, согласно которому, если один из родителей не воспользуется этим отпуском, размер пособия по уходу за ребенком будет уменьшен на 30% на протяжении 45 календарных дней. А в отдельных случаях выплата за этот период может быть полностью утрачена.

Вместе с тем предусмотрены случаи, когда указанное уменьшение применяться не будет. Это касается неполных семей и усыновителей, а также случаев, когда один из супругов находится на иждивении другого и не имеет статуса застрахованного лица, имеет тяжелую инвалидность, др. исключений.