Премьер Великобритании заинтересовался должностью генсека НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который на днях объявил о подготовке к своей отставке, заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО.

Об этом стало известно газете Observer, передает eurointegration.com.ua

Должность генерального секретаря Альянса, которую сейчас занимает Марк Рютте, станет вакантной в 2028 году, если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов.

Как отмечает издание, Стармеру придется заручиться существенной поддержкой британского правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять кресло генсека НАТО.

Эта должность, хотя и избирается без формального голосования, требует политического консенсуса всех стран-членов НАТО относительно единой кандидатуры.

Как пишет Observer, Стармеру будет сложно заручиться поддержкой 32 стран, поскольку заключение политических соглашений не является сильной стороной британского премьера. В то же время его сторонники приложили немало усилий, чтобы подчеркнуть, что саммит G7, состоявшийся в начале этого месяца, подтвердил, что другие европейские лидеры высоко его ценят, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно "звонят друг другу из кармана".