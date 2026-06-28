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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 07:09
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Премьер Великобритании заинтересовался должностью генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который на днях объявил о подготовке к своей отставке, заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО.

Премьер Великобритании заинтересовался должностью генсека НАТО.
Премьер Великобритании заинтересовался должностью генсека НАТО.

Об этом стало известно газете Observer, передает eurointegration.com.ua

Должность генерального секретаря Альянса, которую сейчас занимает Марк Рютте, станет вакантной в 2028 году, если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов.

Как отмечает издание, Стармеру придется заручиться существенной поддержкой британского правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять кресло генсека НАТО.

Эта должность, хотя и избирается без формального голосования, требует политического консенсуса всех стран-членов НАТО относительно единой кандидатуры.

Как пишет Observer, Стармеру будет сложно заручиться поддержкой 32 стран, поскольку заключение политических соглашений не является сильной стороной британского премьера. В то же время его сторонники приложили немало усилий, чтобы подчеркнуть, что саммит G7, состоявшийся в начале этого месяца, подтвердил, что другие европейские лидеры высоко его ценят, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно "звонят друг другу из кармана".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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