The Guardian: В канцелярии Стармера началась работа над передачей власти.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти. По информации британских СМИ, Стармер может объявить о своей отставке в понедельник.

Основным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернема, который выиграл на довыборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд, сообщает theguardian.com

По информации собеседников издания, главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс провел встречу с ключевым членом команды Энди Бернема Луизой Хейг. Сообщается, что Кир Стармер намерен изложить условия своего ухода в одностороннем порядке, не обсуждая план с господином Бернемом заранее.

Как сообщают источники The Guardian в кабинете министров, наиболее вероятный план предусматривает уход Стармера с поста осенью. Это позволит его преемнику сплотить Лейбористскую партию на ежегодной конференции в конце сентября и обеспечит правительству время для подготовки к осеннему бюджету.

Однако в партии сохраняется неопределенность по поводу того, станет ли Бернем единственным претендентом, отмечает газета. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг ранее заявлял о готовности включиться в борьбу и наличии поддержки со стороны 81 парламентария.